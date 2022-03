Samsung: Neue A-Mittelklasse mit bis zu fünf Jahren Updates

Samsung erwei­tert seine Mittel­klasse "Galaxy A" mit den beiden Modellen Galaxy A53 5G und A33 5G. Bei uns lesen Sie, was drin steckt und was sie kosten.

Samsung hat mit der Galaxy-S22-Serie und dem Galaxy S21 FE in diesem Jahr bereits vier neue Smart­phone-Modelle veröf­fent­licht. Und der Konzern aus Südkorea macht nun munter weiter mit zwei neuen Vertre­tern der Galaxy-A-Serie.

Beide Neuzu­gänge unter­stützen den 5G-Mobil­funk­stan­dard und sind der Mittel­klasse zuzu­ordnen. Bei uns lesen Sie wich­tige Ausstat­tungs­merk­male zu Galaxy A53 5G und Galaxy A33 5G, was sie kosten und ab wann sie in Deutsch­land erhält­lich sein werden.

Galaxy A53/A33 5G

Galaxy A33 5G und Galaxy A53 5G

Bild: Samsung

Datenblätter Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G und Galaxy A33 5G haben sich der Erschwing­lich­keit verschrieben, wollen also entspre­chend güns­tiger sein als ihre Flagg­schiff-Kollegen, gleich­zeitig aber nicht mit modernen Features wie 5G-Mobil­funk, Displays mit höheren Bild­wie­der­hol­raten, Kameras mit hoch­auf­lösenden Sensoren und großen Akkus geizen.

Zwischen Galaxy A53 5G und Galaxy A33 5G gibt es Gemein­sam­keiten und Unter­schiede. Zunächst verfügen beide über einen im 5-nm-Verfahren gefer­tigten Prozessor, einen großen Akku mit 5000 mAh, der mit 25 W wieder aufge­laden werden kann und eine IP67-Zerti­fizie­rung, die Schutz vor Wasser beschei­nigen soll. Unter­schiede gibt es beim Display. So ist das AMOLED des Galaxy A53 5G mit 6,5 Zoll minimal größer als das des Galaxy A33 5G, das eine Diago­nale von 6,4 Zoll vorweisen kann. Eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate erreicht nur das Display des A53, das des A33 aktua­lisiert mit maximal 90 Hz. Galaxy A33 5G und Galaxy A53 5G

Bild: Samsung Die wich­tigsten Konnek­tivi­täts­merk­male wie Blue­tooth, WiFi, LTE und 5G sowie Android 12 und das Inter­face OneUI 4.1 gelten für beide Modelle. Samsung verspricht für beide neuen Mittel­klässler bis zu vier Gene­rationen von OneUI/Android-OS-Upgrades und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates.

Weitere Unter­schiede gibt es bei der Kame­raaus­stat­tung. So verfügt das Galaxy A53 5G über eine 12-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2), eine 64-Mega­pixel-Haupt­kamera (Blende: f/1.8), eine Tiefen- und eine Makro­kamera mit jeweils 5-Mega­pixel-Auflö­sung (Blende: f/2.4) sowie eine 32-Mega­pixel-Front­kamera (Blende: f/2.2).

Dagegen gibt es beim Galaxy A33 5G folgendes Setup: 8-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2), 48-Mega­pixel-Haupt­kamera (Blende: f/1.8), 2-Mega­pixel-Tiefen­kamera (Blende: f/.2), 5-Mega­pixel-Makro­kamera (Blende: f/2.4) sowie eine 13-Mega­pixel-Selfie­kamera (Blende: f/2.2).

Preise und Verfüg­bar­keit

Die Farbpalette

Bild: Samsung Das Samsung Galay A53 5G kann ab sofort bis zum 31. März im Samsung Online­shop vorbe­stellt werden. In diesem Vorbe­stel­ler­zeit­raum gibt es ohne Aufpreis die Galaxy Buds Live White dazu. Die offi­zielle Verfüg­bar­keit des Galaxy A53 5G ist auf den 1. April datiert, das Galaxy A33 5G wird später, am 22. April, erscheinen.

Beide Modelle gibt es jeweils in vier verschie­denen Farben. Preis­lich liegt das Galaxy A33 5G bei 369 Euro (6 GB/128 GB). Das Galaxy A53 5G gibt es in zwei Versionen: Mit 6 GB/128 GB kostet es 449 Euro, mit 8 GB/256 GB erhöht sich der Preis auf 509 Euro. Beide Mittel­klasse-Modelle unter­stützen Spei­cher­erwei­terungen via MicroSD-Karte.

