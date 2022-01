Galaxy A52s 5G: Handy-Schnäppchen bei MediaMarkt?

Wer derzeit ein neues Smart­phone abseits von High-End-Preisen sucht, könnte einen Blick auf das Samsung Galaxy A52s 5G werfen. Der Händler MediaMarkt bietet es derzeit güns­tiger an. Wir sagen Ihnen, ob sich das Angebot lohnt.

MediaMarkt rollt wieder das Gutschein­heft aus, unter anderem sind dort Smart­phone-Ange­bote zu finden. Eines davon ist das Samsung Galaxy A52s 5G. Dabei handelt es sich um ein vergleichs­weise güns­tiges Mittel­klasse-Smart­phone mit passendem Modem für den Support des neuen Mobil­funk­stan­dards.

MediaMarkt hatte besagtes Galaxy Anfang November schon mal für unter 400 Euro im Angebot. Nach unserem Preis­check vor rund zwei Monaten zeigte sich aber, dass der Elek­tro­händler damals nicht das beste Angebot hatte. Bei anderen Händ­lern war das Galaxy A52s 5G güns­tiger zu bekommen.

Der Preis bei MediaMarkt lag bei 375 Euro, bei einem anderen Händler gab es das Smart­phone-Modell aber schon für 355 Euro inklu­sive Versand­kosten. Samsung Galaxy A52s 5G im MediaMarkt-Gutscheinheft

Logo: Mediamarkt, Foto: Samsung, Montage: teltarif.de MediaMarkt hat den Preis für das Galaxy A52s 5G nun noch­mals gesenkt. Lohnt sich das Angebot jetzt? Wir verglei­chen den Preis mit denen anderer Händler. Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können und die von uns verwie­senen Vergleichs­preise nur zum Stand jetzt gelten. Zudem haben wir die Ange­bote von Market­place-Händ­lern, die unter Umständen güns­tiger sein können, nicht berück­sich­tigt.

Samsung-Mittel­klasse: MediaMarkt hat derzeit den besten Preis

MediaMarkt redu­ziert den Preis für das Galaxy A52s 5G in der 128-GB-Version in verschie­denen Wahl­farben auf 359 Euro. Dabei handelt es sich auch um den derzeit besten Preis. So kostet die Mittel­klasse bei Samsung direkt 379 Euro und bei anderen Händ­lern zuzüg­lich Versand­kosten sogar noch mehr.

Das Angebot zeigt nicht nur, dass sich der Preis­ver­gleich immer lohnen kann, sondern auch, dass güns­tige Preise von Smart­phones nicht nur zu Ange­bots-Hoch­zeiten wie der Vorweih­nachts­zeit erreicht werden können.

Im Edito­rial: Weg von Weih­nachten! lesen Sie mehr zu dem Thema, warum sich die Smart­phone-Branche immer weniger auf die Weih­nachts­zeit als Termin für Neuvor­stel­lungen fokus­siert.