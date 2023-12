Android 14: OneUI 6 für weitere Samsung-Mittelklasse

Samsung verteilt weiter fleißig seine aktu­elle Soft­ware in Form von OneUI 6, die auf Android 14 basiert. Nachdem bereits viele Modelle des Herstel­lers das Update erhalten haben, geht derzeit die Meldung herum, dass eine Mittel­klasse in den Genuss von frischen Android-Features kommt.

Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Bild: teltarif.de

Derzeit erhalten Nutzer des Samsung Galaxy A52 5G in Europa das Update auf OneUI 6 respek­tive Android 14, wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet. Dabei sollen die Nutzer in Europa zu den ersten gehören, die die Aktua­lisie­rung auf ihre Geräte laden können. Mehr zum Galaxy A52 5G lesen Sie im Kurz­test.

OneUI 6 hat für berech­tigte Smart­phone-Modelle des Herstel­lers aus Südkorea aktua­lisierte Features im Gepäck, beispiels­weise ein neu gestal­tetes Quick Panel, eine verbes­serte Album-Cover-Anzeige, eine Neupo­sitio­nie­rung der Uhr auf dem Sperr­bild­schirm, ein detail­liertes Wetter­widget und einen einfa­cheren Zugriff auf die Batte­rie­ein­stel­lungen. Mehr zu den neuen Features von OneUI 6 lesen Sie im Soft­ware-Test (damals noch in der Beta) mit dem Samsung Galaxy S23.

Wichtig zu wissen: Soft­ware-Updates werden in der Regel nicht an alle Nutzer eines Geräte-Modells gleich­zeitig verteilt. Das kann unter anderem daran liegen, dass Hersteller die Server nicht mit einem über­mäßigen Rollout über­lasten wollen. Akti­vieren Sie auf Ihrem Smart­phone in jedem Fall die auto­mati­sche Soft­ware-Aktua­lisie­rung. Wie das funk­tio­niert (auch für iOS) haben wir in einem Kurz­rat­geber erklärt. Es kann trotz dieser Einstel­lung dazu kommen, dass sich das System nicht unmit­telbar bei Ihnen meldet, wenn ein Firm­ware-Update herun­ter­geladen werden kann. Sie können über das entspre­chende Einstel­lungs­menü auch manuell nach Soft­ware-Updates suchen. Unter Umständen wir so eine Down­load-Datei ange­zeigt, obwohl das auto­mati­sche Aktua­lisie­rungs­menü noch keinen Laut von sich gegeben hat.

OneUI 6 für diese Galaxys

Wie eingangs erwähnt hat Samsung OneUI 6 bereits für zahl­reiche Modelle verteilt, unter anderem die Galaxy-S23-Serie, das Galaxy A52s und das Galaxy A33, die Galaxy-S21-Serie, die Galaxy-S22-Serie und das Galaxy A14 5G.

Einen offi­ziellen Update-Kalender von Samsung für OneUI 6 gibt es. Dieser bietet eine gute Orien­tie­rung, wann Modelle des Herstel­lers Android 14 erhalten sollen. Im Gespräch ist seit Längerem OneUI 6.1. Debü­tieren soll die Soft­ware mit Einfüh­rung der Galaxy-S24-Serie, zu der kürz­lich zahl­reiche Daten und als offi­ziell bezeich­nete Render­bilder geteilt wurden.