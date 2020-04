Samsung Galaxy A51 bei Saturn im Schnäppchen-Check

Samsung bietet nicht nur Ober­klasse-Smart­phone wie das Galaxy S20 Ultra, sondern bestückt auch ausgiebig das Mittel­klasse-Segment. Beliebt sind unter anderem Smart­phones der A-Reihe. Das Galaxy A51 ist so ein Fall. Das Mittel­klasse-Smart­phone wurde im Januar vorge­stellt und ist damit noch recht markt­frisch.

Zum Start kostete das Modell nach UVP 369 Euro. Der Elek­tro­händler Saturn hat es derzeit für 299 Euro in den Farben "Prism Crush Blue", "Prism Crush Black" und "Prism Crush White" unter dem Motto "Oster Bonus" bis zum 20. April, 8.59 Uhr, online im Angebot.

Ob sich die Smart­phone-Offerte lohnt, lesen Sie im nach­fol­genden Schnäpp­chen­check.

Samsung Galaxy A51 im Saturn-Schnäpp­chen­check





Eine Ersparnis von 70 Euro gegen­über dem Start­preis für das Handy klingt verlo­ckend. Das Samsung Galaxy A51 ist mit seinem 6,5-Zoll-Display (Full-HD+), dem Finger­ab­druck­sensor unter dem Display, 4 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internem Spei­cher solide ausge­stattet. Zusätz­lich zu einer Spei­cher­er­wei­te­rung mittels microSD-Karte um bis zu 512 GB lassen sich zwei Nano-SIM-Karten parallel betreiben. Die Akku­ka­pa­zität beträgt 4000 mAh. Das Strom­spei­cher­me­dium lässt sich per 15 Watt schnell wieder aufladen.



Auch eine Quad-Kamera mit 48-Mega­pixel-Weit­winkel-Kamera (Blende: f/2.0), 12-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Kamera (Blende: f/2.2), 5-Mega­pixel-Makro­kamera (Blende: f/2.4) und 5-Mega­pixel-Tiefen­sensor (Blende: f/2.2) steht für die Foto­grafie bereit. Die 32-Mega­pixel-Front­kamera in Form eines Punch-Holes bietet eine f/2.2er-Blende.Im Preis­ver­gleich zeigt sich: Das Saturn-Angebot in Höhe von 299 Euro ist das derzeit güns­tigste. Zusätz­lich zum Smart­phone wirbt Saturn mit einer "Gratis-Zugabe". Legt man das Galaxy A51 in den virtu­ellen Waren­korb wird auto­ma­tisch eine Samsung-Power­bank (Modell: EB-P1100C) mit einer Kapa­zität von 10 000 mAh beigefügt. Diese hat einen ange­ge­benen Wert von 17,99 Euro. Bei Samsung selbst kostet der externe Strom­spei­cher 15,90 Euro. Insge­samt zeigt sich also, dass sich das Saturn-Angebot aus Galaxy A51 und Power­bank aktuell am meisten lohnt.

