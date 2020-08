Galaxy A51 nur heute mit 2,5 Jahren Garantie bei Amazon

Amazon hat das Mittel­klasse-Phablet Samsung Galaxy A51 vorüber­ge­hend zu einem redu­zierten Preis samt verlän­gerter Garan­tie­zeit im Angebot. Für 279 Euro wandert das Mobil­gerät inklu­sive 2,5 Jahren Garantie versand­kos­ten­frei über den virtu­ellen Laden­tisch. Dabei spielt es keine Rolle, für welche Farbe Sie sich entscheiden. Bei diesem Deal handelt es sich um ein Tages­an­gebot, um Mitter­nacht endet die Aktion. Mit seinem Super-AMOLED-Display (Full HD+) und der Quad-Kamera hat das Galaxy A51 ordent­liche Kompo­nenten an Bord. Lohnt sich das Amazon-Angebot? Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen.

Galaxy A51 vorüber­ge­hend vergüns­tigt bei Amazon

Nur heute: Galaxy A51 mit 30 Monaten Garantie

Amazon

Der US-ameri­ka­ni­sche Online­ver­sand­händler hat des Öfteren Smart­phone-Deals mit einer längeren Garan­tie­zeit im Port­folio. Häufig gibt es drei anstatt zwei Jahren Gewähr­leis­tung, diesmal ist die Dauer etwas kürzer. Mit 30 Monaten Garantie über­trifft das Angebot des Galaxy A51 aber immer noch die regu­lären 24 Monate. Es gab schon Fälle, bei denen ein Handy kurz nach den stan­dard­mä­ßigen zwei Jahren einen Defekt erlitt, was in einer teuren Repa­ratur münden kann. Ein zusätz­li­ches Polster kann also nicht schaden. Welche Mängel die Garantie eines Samsung-Smart­phones abdeckt, können Sie hier lesen.

Anfang 2020 erschien das Galaxy A51 bei uns zu einer UVP von 369 Euro. Amazons Offerte von 279 Euro liegt also 90 Euro unter dieser Preis­emp­feh­lung. Aktuell hat außer­halb eBays ledig­lich ein Händler bei Rakuten ein nied­ri­geres Angebot in Höhe von 272,72 Euro (versand­kos­ten­frei) parat. Hierbei handelt es sich um die schwarze Ausfüh­rung. Wollen Sie die blaue oder weiße Ausgabe des Galaxy A51, so hat Amazon tatsäch­lich abseits eBay das attrak­tivste Paket. Alter­nate verlangt als nächst güns­tigster Shop zwar eben­falls 279 Euro, es kommen aber noch 6,79 Euro Versand­ge­bühren dazu. Zudem gibt es bei den konkur­rie­renden Händ­lern nur die gewohnten zwei Jahre Garantie.

High­lights des Galaxy A51

Das 6,5 Zoll messende Super-AMOLED-Display beher­bergt 2400 x 1080 Pixel, das SoC Exynos 991 liefert für die meisten Anwen­dungs­ge­biete eine ausrei­chende Perfor­mance. Octa-Core-CPU und ein LTE-Cat.12-fähiges Modem (maximal 600 MBit/s im Down­load) inklu­sive. Hobby-Foto­grafen können auf Weit­winkel (48 MP), Ultra­weit­winkel (12 MP), Makro und Tiefen­sensor (jeweils 5 MP) zurück­greifen. Selfies werden mit 32 MP einge­fangen. Der Akku misst 4000 mAh.

