Samsung Galaxy A-Klasse: Android 13 (OneUI 5) ist da

Besitzer eines Galaxy A51, Galaxy A32 und Galaxy A32 5G profi­tieren jetzt von den Vorteilen durch Android 13. Das Update wird in Europa verteilt.

Samsung versorgt ab sofort drei weitere Smart­phones, nament­lich Galaxy A51, Galaxy A23 und Galaxy A23 5G, mit einem Update auf OneUI 5. Entspre­chend dürfen sich die Anwender der genannten Mobil­geräte über Android 13 freuen.

Die Aktua­lisie­rung für das knapp drei Jahre alte Galaxy A51 ist schon in unseren Nach­bar­län­dern Öster­reich, Schweiz und Frank­reich erhält­lich. Bis Deutsch­land an der Reihe ist, dürfte es also nicht mehr lange dauern. Hingegen direkt hier­zulande verfügbar ist das Update für das Galaxy A23 (5G).

Galaxy A51: Android 13 als Geburts­tags­geschenk

Bekommt Android 13 zum Geburtstag: Samsung Galaxy A51

Bild: Samsung

Das popu­läre Mittel­klasse-Smart­phone Galaxy A51 kam am 16. Dezember 2019 in den Handel. Vorin­stal­liert ist Android 10. Nach Aktua­lisie­rungen auf Android 11 und Android 12 folgt jetzt der Versi­ons­sprung auf Android 13. Quasi als vorzei­tiges Geburts­tags­geschenk erhält das Handy Googles aktu­elle Platt­form. Darüber befindet sich die neueste Samsung-Benut­zer­ober­fläche OneUI 5. SamMobile berichtet über die Verfüg­bar­keit des Updates. Es wurde bereits in Öster­reich, der Schweiz, Frank­reich, Polen, Luxem­burg und weiteren euro­päi­schen Ländern gesichtet.

Deut­sche Anwender müssen sich noch etwas gedulden. Erfah­rungs­gemäß dauert es meist aber nur wenige Tage, bis solch ein Update auch hier­zulande ausge­rollt wird. Etwas schade ist die Aktua­lität des enthal­tenen Sicher­heits­patches. Samsung nimmt eigent­lich dies­bezüg­lich häufig eine Vorrei­ter­rolle ein. Anstatt den Dezember-Patch gibt es mit der Firm­ware A515FXXU5GVK6 des Galaxy A51 aber nur den Oktober-Patch. Android 13 (OneUI 5) ist übri­gens das letzte Betriebs­system-Upgrade für das Galaxy A51. Verbes­sert werden unter anderem die Benut­zer­ober­fläche, die Sicher­heit und die Perfor­mance.

Galaxy A23 (5G): OneUI 5 bei uns verfügbar

Mit dem im März erschie­nenen Galaxy A23 und dem im August erschienen Galaxy A23 5G hat Samsung zwei span­nende Mobil­geräte heraus­gebracht. Insbe­son­dere der opti­sche Bild­sta­bili­sator der Haupt­kamera ist ein Schman­kerl für Handy-Foto­grafen. Beide Smart­phones werden mit Android 12 (One UI 4.1) ausge­lie­fert. Nun geht es hoch auf Android 13 (One UI 5).

SamMobile bestä­tigt das Update und beteuert, dass es in diversen Teilen Europas, darunter auch Deutsch­land, ausge­rollt wird.

Eine Über­sicht der Samsung-Updates verrät, wann Ihr Modell Android 13 erhält.