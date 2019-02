Samsung Galaxy A50/A30: Premium-Glanz in der Mittelklasse

Am Valentinstag erst berichteten wir darüber, dass die vollständigen Daten der neuen Galaxy-A-Serie geleakt wurden. Dort war die Rede von drei Geräten, zwei davon - das Galaxy A50 und das Galaxy A30 - hat Samsung jetzt mit zum Mobile World Congress in Barcelona gebracht. Mittlerweile sind die Geräte für den indischen Markt freigegeben. Was die Geräte allerdings bei uns kosten mögen und wann sie erhältlich sein werden, waren die einzigen beiden Dinge, die uns auf Nachfrage nicht mitgeteilt werden konnten. Denkbar wäre aber ein Release im Sommer für den europäischen Markt. Wir vermuten stark, dass sich sowohl das A50 als auch das A30 in der Mittelklasse ansiedeln werden. Die Spezifikationen allerdings sprechen Premium-Sprache und auch der Eindruck, den wir bei einem Hands-on gewannen, ist sehr positiv.

Samsung Galaxy A50



Das Samsung Galaxy A50 von vorne Das Samsung Galaxy A50 von vorne



Die Rückansicht des Galaxy A50 mit Triple-Cam Die Rückansicht des Galaxy A50 mit Triple-Cam

Das 6,4 Zoll-SuperAMOLED-Display löst in FHD+ auf und trägt offiziell ein "Infinity-U". Damit wird ein neues Samsung-Design bezeichnet, das eine Auskerbung im Display lässt, um die Frontkamera zu integrieren. Man muss allerdings schon genauer hinsehen, um eine leichte U-Form zu erkennen und den Unterschied zu einer Wassertropfen-Notch, wie zum Beispiel beim OnePlus 6T zu erkennen. Insgesamt hat uns das kontraststarke und helle Display im Hands-on beeindruckt. Oben und an den Seiten sind die Displayränder auch angenehm schmal, nur unten wird der schwarze Bereich etwas breiter, was aber nicht weiter negativ auffällt. Bewahrheitet sich der Mittelklasse-Preis, bringt Samsung hier eine Besonderheit auf den Markt: Eine noch neue Technik zu einem wahrscheinlich vergleichsweise günstigen Preis. Das Samsung Galaxy A50 setzt auf einen In-Display-Fingerabdrucksensor. Dessen Funktionsweise und Zuverlässigkeit konnten wir im Rahmen des Hands-ons am Messestand leider nicht überprüfen, hinterlässt aber einen Wollen-wir-auf-jeden-Fall-einen-Testbericht-drüber-schreiben-Effekt.Das Samsung Galaxy A50 ist entweder mit 4 GB RAM und 64 GB interner Speicherkapazität oder 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz zu haben. Triple-Kameras sind aktuell im Highend-Bereich angesagt. Zumindest mit Blick auf das Datenblatt spielt Galaxy A50 auf Oberklasse-Niveau mit, denn hier setzten die Südkoreaner auf ein Hauptobjektiv mit 25-Megapixel-Sensor, ein Weitwinkelobjektiv mit 8-Megapixel-Sensor und einen 5-Megapixel-Tiefensensor. Die Single-Frontkamera verfügt über einen Sensor mit 25 Megapixeln.



Die beiden Geschwister nebeneinander (links: Das Galaxy A30) Die beiden Geschwister nebeneinander (links: Das Galaxy A30)

Samsung Galaxy A30

Der Akku des in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Coral erhältlichen Smartphones lässt sich mit 15 Watt Fast-Charging-Technologie aufladen. Genauso wie die aktuellen Galaxy-S10-Smartphones liegt das Galaxy A50 wunderbar leicht und komfortabel in der Hand. Diese Tatsache müssen wir so als Lob aussprechen. Das gleiche gilt auch für das Samsung Galaxy A30.



Das Samsung Galaxy A30 von vorne Das Samsung Galaxy A30 von vorne

Das Samsung Galaxy A30 lässt sich als abgespeckte Version des Galaxy A50 beschreiben, wobei eine wichtige Gemeinsamkeit bleibt: Das Display. Hier hat Samsung nicht gespart und das gleiche 6,4 Zoll-SuperAMOLED-Panel mit Infinity-U-Design für die Displayeinkerbung verwendet. Verzichtet wurde auf den Fingerabdrucksensor im Display, der befindet sich beim Galaxy A30 als optisch sichtbares Modul auf der Gehäuserückseite. Dort wird ein weiterer Unterschied sichtbar: Das Galaxy A30 knipst nur mit einer Dualkamera mit einem Hauptobjektiv (16-Megapixel-Sensor) und einem Weitwinkelobjektiv (5-Megapixel-Sensor). Die Frontkamera fällt mit einem 16 Megapixel-Sensor auch etwas kleiner aus.

Kleiner sind auch die verfügbaren Speicherausführungen: 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB ROM beziehungsweise 4 GB RAM und 64 GB ROM stehen zur Wahl. Der Akku des in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Rot erhältlichen Geräts lässt sich aber auch mit 15 Watt-Fast-Charging-Technologie aufladen.



Die Rückseite des Samsung Galaxy A30 mit Dual-Cam Die Rückseite des Samsung Galaxy A30 mit Dual-Cam

Da sich das Display nicht weiter von dem des Galaxy A50 unterscheidet, fällt auch beim A30 der Ersteindruck sehr gut aus. In den geleakten Datenblättern war von zwei unterschiedlich verbauten Prozessoren in den beiden Modellen die Rede. Dazu bekamen wir jetzt keine Auskunft, nur dass die Ausstattung je nach Markt variieren kann. Der kurze Performance-Test war sowohl beim Galaxy A50 als auch beim Galaxy A30 nicht schlecht. Träge reagierten beide nicht beim Öffnen von Apps oder dem Hin- und Herswitchen im Menü.

Manche behaupten, dass Samsung Galaxy S10 5G habe kein Netz. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (9)