Neue Mittelklasse: Erste Details zum Galaxy A5 & A7 (2018)

Galaxy A7 und A5 (2017): Die Nachfolger kündigen sich an Heute ist das Samsung Galaxy A5 in der 2017er Version günstig bei Amazon zu haben. Gleichzeitig kündigt sich bereits das Nachfolger-Modell an. Erste Informationen zum Galaxy A5 (2018) sind über die niederländische Webseite Telefoonabonnement.nl aufgetaucht (via Inside-Handy). Die Daten gehören zu einem Gerät mit der Kennung SM-A5300, bei dem es sich um das besagte Smartphone handeln soll.

Die A-Reihe von Samsung umfasst Mittelklasse-Geräte mit unterschiedlich umfangreicher Ausstattung. Das neue, aller Wahrscheinlichkeit nach für den Jahreswechsel erwartete Smartphone, wird den Angaben zufolge mit Android 7.1.1 Nougat ausgeliefert und von dem 1,84-GHz-Octa-Core-Prozessor Snapdragon 660 angetrieben. Für ein in Deutschland verkauftes Mittelklasse-Smartphone nicht ganz passend erscheint die Angabe von 6 GB Arbeitsspeicher. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich die Daten auf das Pro-Modell des Galaxy A5 (2018) beziehen, das in unter anderem in China zu haben sein wird.

Das aktuelle Galaxy A5 (2017) überzeugte durch sein modernes Design und die Verwendung von Glas und Metall beim Gehäuse auch optisch. Ein Fingerabdrucksensor, der Schutz vor Spritzwasser nach IP68 sowie die gute Leistung haben zusammen mit einem bezahlbaren Preis zur Beliebtheit des Gerätes beigetragen. Es ist daher anzunehmen, dass Samsung auch beim 2018er Modell auf ein qualitativ hochwertiges Gehäuse und ein gutes Zusammenspiel zwischen Hard- und Software setzen wird.

Galaxy A7 (2018): Ebenfalls erste Daten

Auch zum größeren Galaxy A7 (2018) sind erste Infos aufgetaucht (via GFXBench). Die 2017er Version dieses Modells hat es nicht nach Deutschland geschafft, wurde hierzulande also nicht verkauft. Ob das auch bei der 2018er Generation so sein wird, bleibt abzuwarten. Mit seinem Full-HD-Display, seinem derzeit noch nicht näher bestimmten 2,1-GHz-Octa-Core-Prozessor, den 4 GB RAM und 32 GB Speicher könnte das Galaxy A7 (2018) durchaus ein interessantes Smartphone werden. Hinzu kommt sowohl hinten als auch vorne eine 15-Megapixel-Kamera.

Lesen Sie im Test des Galaxy A5 (2017) und Galaxy A3 (2017) alle Details zur aktuellen A-Reihe von Samsung.