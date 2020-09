Samsung Galaxy A42 5G und Galaxy Tab A7: Weitere Details

Samsung hat sich heute mit Produkt­an­kün­di­gungen nicht zurück­ge­halten. Neben TV-Geräten, Beamer und smarten Haus­halts­ge­räten werden in Kürze auch ein neues Tablet und ein neues 5G-Smart­phone verfügbar sein.

Details und Preise von Samsung Galaxy A42 5G und Galaxy Tab A7 haben wir zusam­men­ge­fasst.

Samsung Galaxy A42 5G

Bild: Samsung Die Hersteller versu­chen mehr und mehr güns­ti­gere Smart­phones anzu­bieten, die den 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützen. Mit dem Galaxy A42 5G soll Anfang November eines dieser Geräte in den Handel kommen, die das erfüllen. Mit einer unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung von 369 Euro ist das Modell in den Farben "Black", "White" und "Gray" also durchaus für dieje­nigen attraktiv, die sich ein Gerät mit 5G-Support zulegen, aber kein Vermögen für ein Ober­klasse-Modell ausgeben wollen.

Neben der Konnek­ti­vität lesen sich auch die weiteren Ausstat­tungs­merk­male gut: 6,6-Zoll-Super-AMOLED-Panel (aller­dings nur in HD-Auflö­sung) mit Infi­nity-U-Selfie­ka­mera-Design und 5000-mAh-Akku mit Schnell­la­de­funk­tion. Ein Finger­ab­druck­sensor, um das Display zu entsperren, ist unter dem Display verbaut.

Die Quad­ka­mera bietet ein System aus einer 48-Mega­pixel-Haupt­ka­mera, einer 8-Mega­pixel-Weit­win­kel­ka­mera, eine 5-Mega­pixel-Makro­ka­mera und einen 5-Mega­pixel-Tiefen­sensor. Die Front­ka­mera bietet eine 20-Mega­pixel-Auflö­sung.

Samsung Galaxy Tab A7

Bild: Samsung Wirft man einen Blick auf die bei weitem nicht güns­tigen Galaxy Tab-S7-Modelle, freuen sich sicher nicht wenige über güns­ti­gere Tablets mit modernem Design aus dem Hause Samsung. Mit dem Galaxy Tab A7, das es auch in einer LTE-Vari­ante gibt, will der Hersteller aus Südkorea diese Freude bringen. In den Farben "Dark Grey", "Silver", "Gold" kostet die reine Wifi-Vari­ante 223 Euro, mit LTE-Unter­stüt­zung 282 Euro. Die Geräte sollen noch in diesem Monat erhält­lich sein.

Vorzüge sind das 10,4-Zoll-Display und der erwei­ter­bare interne Spei­cher bis zu 1 TB mittels microSD-Karte sowie ein Vier-Laut­spre­cher­system und ein Akku, der sich mit 15 Watt schnell wieder aufladen lässt. Die Haupt­ka­mera bietet eine 8-Mega­pixel-Auflö­sung, die Front­ka­mera 5-Mega­pixel-Auflö­sung.

