Samsung Galaxy A54 und A34: Event angekündigt

Am 16. März wird Samsung seine Smart­phone-Mittel­klasse um neue Galaxy-A-Produkte erwei­tern. Der südko­rea­nische Hersteller verkündet auf seiner Inter­net­seite das Datum der Präsen­tation. Höchst­wahr­schein­lich werden die Handys Galaxy A54 und Galaxy A34 das Licht der Welt erbli­cken. Die Einstei­ger­modelle Galaxy A14 und Galaxy A14 5G enthüllte der Elek­tronik­kon­zern bereits, sie dürften demnächst hier­zulande erscheinen.

Für das von vielen Samsung-Fans erhoffte Galaxy S23 FE sieht es hingegen gar nicht gut aus. Laut eines Bran­chen­insi­ders verzichtet der Hersteller wohl auf dieses Exem­plar.

Nach­schub für die Mittel­klasse

Hier sehen wir womöglich das Galaxy A54

Bild: Samsung Die Einsteiger- und Mittel­klasse von Samsung verkauft sich besser als das High-End-Port­folio. Kein Wunder also, dass der Hersteller regel­mäßig neue Itera­tionen veröf­fent­licht. Auf der indi­schen Inter­net­seite der Firma wurde ein Galaxy-A-Event für den 16. März 2023 datiert. Das Event läuft unter dem Motto "Amp your awesome", was sich in etwa mit "Verstärke deine Groß­artig­keit" über­setzen lässt.

Den Super­lativ benutzt Samsung dann auch im weiteren Text, wenn es um das "Groß­artige Vermächtnis" der Smart­phone-Reihe geht. An Features wird es einen Staub- und Wasser­schutz nach IP67 geben. Außerdem sei das Display durch Gorilla Glass geschützt. Diese Kameras könnten zum Galaxy A34 gehören

Bild: Samsung Eine gläserne Rück­seite wird eben­falls verspro­chen. Zudem wirbt Samsung mit einem aufge­räumten Kamera-Layout und kraft­vollen Gehäu­sefarben. Hobby-Foto­grafen soll die Aussicht auf verwack­lungs­freie Nacht­fotos locken. Einige Pres­sebilder sind eben­falls in der Ankün­digung vorzu­finden. Bei diesen werden eindeutig zwei verschie­dene Smart­phones ange­priesen.

Es dürfte sich also tatsäch­lich um eine Enthül­lung des Galaxy A54 und Galaxy A34 handeln. Wann die Handys bei uns erscheinen, ist noch nicht bekannt. Wie wir berich­teten, werden die Modelle aber wahr­schein­lich teurer.

Kommt doch kein Galaxy S23 FE?

Mit dem Galaxy S10e, dem Galaxy S20 FE und dem Galaxy S21 FE brachte Samsung 2019, 2020 und 2022 erschwing­lichere Ausfüh­rungen seiner jewei­ligen Flagg­schiffe auf den Markt. Bislang gab es die Hoff­nung, dass dieses Jahr ein Galaxy S23 FE folgen könnte.

Der gut vernetzte Redak­teur Roland Quandt verkün­dete kürz­lich aber per Twitter, dass die Wahr­schein­lich­keit für dieses Mobil­gerät nicht hoch sei. Viel­leicht kommt als Alter­native ein beson­ders gut ausge­stat­tetes Galaxy-A-Modell. Es wäre schade, wenn Samsung den Plan eines güns­tigeren Ober­klas­semo­dells aufge­geben hätte.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Anzeige:

Kürz­lich haben wir das neue Galaxy S23+ getestet