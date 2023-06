Preischeck: Samsung Galaxy A34 5G bei Amazon

Zurzeit bietet Amazon das Samsung Galaxy A34 5G mal wieder zu einem attrak­tiven Preis an. Wir checken für Sie, ob es das Mittel­klasse-Smart­phone woan­ders noch güns­tiger gibt.

Vor einigen Monaten hat Samsung sein Mittel­klasse-Modell Galaxy A34 5G heraus­gebracht. Das Smart­phone kommt mit einem 6,6 Zoll großen Dynamic-AMOLED-Display mit einer 120-Hz-Bild­wie­der­hol­fre­quenz, einem wahl­weise 128 GB oder 256 GB großen Flash-Spei­cher, 6 GB oder 8 GB RAM und einem 5000-mAh-Akku.

Während es bei unserem ersten Preis­check im April bei Amazon mit 6 GB/128 GB noch 348,49 Euro (UVP 389 Euro) kosten sollte, ist es dort inzwi­schen bei glei­cher Ausstat­tung für 289,99 Euro zu haben. Auf den ersten Blick ein faires Angebot, aber geht es bei anderen Händ­lern viel­leicht noch güns­tiger?

Wir haben uns die Preise für die unter­schied­lichen Spei­cher­vari­anten des Galaxy A34 5G bei Amazon ange­schaut und für Sie über Such­maschinen wie idealo.de und billiger.de mit denen anderer Online-Händler vergli­chen.

Bitte beachten Sie, dass sich die Preise schnell ändern können und ausdrück­lich nur auf den Zeit­punkt unseres Vergleichs beziehen (Stand des Preis­checks: 12. Juni, etwa 12:00 Uhr). Die hier genannten Beträge sind unver­bind­lich.

Samsung Galaxy A34 5G mit 6 GB/128 GB im Preis­check

Samsung Galaxy A34 5G - alle Farben

Bild: Samsung

Amazon bietet das Smart­phone in den Farb­tönen Graphite, Lime, Silver und Violet an. Alle Farb­vari­anten mit einem 128-GB-Flash-Spei­cher sollen dort zum Vergleichs­zeit­punkt 289,99 Euro (versand­kos­ten­frei) kosten. 30 Monate Herstel­ler­garantie gibt es bei Amazon exklusiv oben­drauf.

Der Über­sicht­lich­keit halber haben wir das graue (Graphite) Modell mit 6 GB RAM als Beispiel für unseren Preis­ver­gleich heran­gezogen. Bezüg­lich eines güns­tigeren Ange­bots wurden wir schnell fündig: Note­books­bil­liger bietet das Device für 279 Euro an, aller­dings kommen Versand­kosten hinzu, die bei einem Waren­wert ab 250 Euro je nach Versand­dienst­leister ab 7,99 Euro betragen, sodass auch hier am Ende mindes­tens 286,99 Euro fällig werden. Der einge­sparte Betrag beläuft sich also auf drei Euro.

Güns­tiger geht es beim Kauf über Elec­tronis, wo das schwarze Modell inklu­sive Liefer­kosten mit gerade mal 282,88 Euro zu Buche schlägt. Auf etwa einer Ebene wie Note­books­bil­liger liegt der Online-Shop Jacob, der für die 128-GB-Vari­ante 286,97 Euro inklu­sive Versand verlangt.

Samsung Galaxy A34 5G mit 8 GB/256 GB im Preis­check

Die graue Version mit einem 8 GB großen Arbeits­spei­cher und einem 256 GB fassenden Flash-Spei­cher kostet bei Amazon zum Vergleichs­zeit­punkt 339,99 Euro (UVP 459 Euro). Auch in diesem Fall schließt der Online­ver­sand­händler die 30-mona­tige Herstel­ler­garantie und die Liefer­kosten ein.

Computer universe listet das Gerät derzeit für 329 Euro plus 6,99 Euro Versand, sodass Sie insge­samt auf 335,99 Euro kämen. Güns­tiger geht es bei Playox mit 331,94 Euro inklu­sive Versand. Der Online-Händler OFFICE Partner bietet das A34 5G zwar auch schon für 331,95 Euro an, verlangt aber 5,90 Euro zusätz­lich für die Liefe­rung, insge­samt also 337,85 Euro.

Fazit: Gleich bei mehreren Anbie­tern güns­tiger

In unserem Preis­ver­gleich fanden wir gleich mehrere Händler, die das Galaxy A34 5G güns­tiger veräu­ßern als Amazon. Bei der Ausstat­tungs­vari­ante mit 6 GB / 128 GB war Elec­tronis der klare Preis­sieger.

Das Modell mit 8 GB/ 256 GB bekommen Sie zum Vergleichs­zeit­punkt bei Playox am billigsten. Auf die zusätz­lichen 30 Monate Herstel­ler­garantie, die Amazon gewähr­leistet, müssten Sie in diesem Fall aller­dings verzichten.

Unab­hängig vom Händler, bei dem Sie das Smart­phone kaufen, gilt, dass das Galaxy A34 5G, das ab Werk mit Android 13 und OneUI 5.1 kommt, bis zu vier Jahre OS-Updates und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates erhalten soll.

