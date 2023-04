Mittelklasse-Preischeck: Samsung Galaxy A34 5G bei Amazon

Samsung hat verschie­dene Smart­phone-Klassen im Sorti­ment. Neben den Fold­ables und der Premium-S-Riege gibt es auch die güns­tigere A-Klasse, die mit immer besserer Ausstat­tung punkten will. Im vergan­genen Monat erreichte unter anderem das Samsung Galaxy A34 5G den Markt. Zu den Eckdaten zählen ein 6,6 Zoll großes AMOLED mit 120 Hz Bild­wie­der­hol­rate, ein 5000 mAh großer Strom­spei­cher und eine Haupt­kamera mit 48-Mega­pixel-Sensor.

Die Ausstat­tungs­merk­male sind damit viel­ver­spre­chend. Auf eine Stufe mit deut­lich teureren Modellen wie dem Galaxy S23 sollten Sie die Leis­tung aber nicht stellen. Dafür ist das Galaxy A34 5G um einiges güns­tiger. Ein weiterer Plus­punkt ist Samsungs Update-Prognose für das Mittel­klasse-Smart­phone: Mit Android 13 und OneUI 5.1 an Bord soll das Galaxy A34 5G bis zu vier Jahre OS-Updates und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates erhalten. Samsung Galaxy A34 5G

Bild: Samsung Samsung-Smart­phones sind nicht für ihre Preis­sta­bilität bekannt. Recht schnell nach dem offi­ziellen Markt­start fallen die Andro­iden im Preis. Wir haben uns aktu­elle Ange­bote beim Händler Amazon ange­schaut und sagen Ihnen, ob sie sich vergli­chen mit den Preisen anderer Händler lohnen. Zum Preis­ver­gleich haben wir uns an Such­maschinen wie idealo.de und billiger.de orien­tiert. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sicht.

Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur begrenzte Zeit gültig sein können (Stand des Preis­ver­gleichs: 20. April, ca. 10:30 Uhr). Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können, haben wir nicht berück­sich­tigt.

Samsung Galaxy A34 5G mit 128 GB im Preis­check

Die aktu­ellen Ange­bote zum Samsung Galaxy A34 5G zeigen wieder einmal, wie schnell Smart­phone-Preise Abstand von der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers nehmen können.

Der Händler Amazon verkauft das Galaxy A34 5G unter anderem in der Farbe "Graphite" (Schwarz) mit 128 GB Spei­cher zum Preis von 348,49 Euro inklu­sive Versand­kosten und wirbt darüber hinaus mit einer 30 Monate Herstel­ler­garantie exklusiv bei Amazon. Damit kostet das Galaxy A34 5G rund einen Monat nach dem Markt­start schon über 40 Euro weniger als nach der UVP (389 Euro), weshalb die Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers gene­rell nur bedingt als Refe­renz­preis aussa­gekräftig ist.

Das Amazon-Angebot erscheint damit zunächst attraktiv. Ein Preis­ver­gleich lohnt sich aller­dings oftmals, wie das Beispiel zeigt. Denn andere Händler wie Elec­tronis (330,89 Euro inklu­sive Versand­kosten), cool­blue (332 Euro inklu­sive Versand­kosten) und computer universe (337,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das Graphit-farbene Galaxy A34 5G mit 128 GB Spei­cher­kapa­zität noch­mals güns­tiger.

Samsung Galaxy A34 5G mit 256 GB im Preis­check

Das Galaxy A34 5G ist auch in der einer Vari­ante mit 256 GB verfügbar. Zum Markt­start wurden dafür 459 Euro fällig. Amazon verkauft beispiels­weise das Graphit-farbene Modell derzeit zu einem Preis in Höhe von 399,97 Euro inklu­sive Versand­kosten. Auch hier wird wieder mit der 30-mona­tigen Herstel­ler­garantie exklusiv beim Online-Händler geworben.

Der Händler cool­blue hat aber mit einem Angebot in Höhe von 386 Euro inklu­sive Versand­kosten die Nase vorn. Die Preise anderer Händler betragen beispiels­weise 388,84 Euro inklu­sive Versand­kosten (Elec­tronis) und 395,84 Euro inklu­sive Versand­kosten (computer universe) und sind damit auch güns­tiger als Amazon. Wer aller­dings glaubt, künftig mit der erwei­terten Herstel­ler­garantie etwas anfangen zu können, fährt mit dem Amazon-Angebot besser. Dann sollten Sie aber vorher prüfen, ob es mögliche Einschrän­kungen gibt.

Googles erstes Foldable Pixel Fold könnte schon Ende Juni verfügbar sein. Was es beson­ders machen soll, lesen Sie in einer weiteren News.