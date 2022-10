freenet-Aktion: Samsung Galaxy A33 5G im Preischeck

Das Galaxy A33 5G ist durchaus eine inter­essante Mittel­klasse. Ein Grund dafür ist Samsungs Update-Politik, will der Hersteller aus Südkorea dieses Modell doch mit bis zu fünf Jahren Sicher­heits­updates beschenken. Und da das Galaxy A33 5G erst Ende April hier­zulande an den Verkaufs­start ging, haben Käufer, die sich jetzt für das Gerät entscheiden sollten, den Prognosen zufolge auch ausrei­chend lange etwas von dem Soft­ware-Support.

Für das Galaxy A33 5G mit 6 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internem Spei­cher wollte Samsung zum Start gerne 369 Euro haben. Beim Anbieter freenet gibt es die Mittel­klasse jetzt wieder güns­tiger. Wir haben das Angebot mit denen anderer Händler vergli­chen. Bitte beachten Sie, dass wir im nach­fol­genden Preis­ver­gleich über idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigt haben. Zu bedenken ist auch, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb der Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt gilt.

Galaxy A33 5G: Lohnt sich das freenet-Angebot?

Samsung Galaxy A33 5G bei freenet

Fotos: Samsung, Logo: freenet, Montage: teltarif.de

Bereits vor rund einem Monat berich­teten wir über eine freenet-Aktion, bei der das Samsung Galaxy A33 5G zu einem Preis von 209 Euro ange­boten wurde. Im September lag dieses Angebot unter denen anderer Händler und war damit durchaus empfeh­lens­wert.

freenet legt das Angebot neu auf und verkauft das Galaxy A33 5G in vier verschie­denen Farben (Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Peach, Awesome White) erneut jeweils zum Preis von 209 Euro. Lohnt sich das Angebot immer noch? Dem aktu­ellen Preis­ver­gleich zufolge ja. Bei anderen Händ­lern finden Sie das Samsung Galaxy A33 5G derzeit zu Preisen von ab rund 254 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Versand­kosten in Höhe von 4,99 Euro kommen auch bei freenet oben­drauf, womit das Angebot letzt­lich bei 213,95 Euro liegt, sich aber im Vergleich mit anderen Ange­boten immer noch lohnt.

Neben der guten Update-Prognose gehören zu den Eckdaten des Galaxy A33 5G ein 6,4 Zoll großes 90-Hz-Display, ein 5000 mAh großer Akku, der mit 25W wieder aufge­laden werden kann, und eine 48-Mega­pixel-Haupt­kamera.

