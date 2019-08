Galaxy A50s & Galaxy A30s kommen mit Kamera-Upgrade

„Spielen, Aufnehmen, Teilen“, mit diesem Slogan präsen­tiert Samsung seine neuen Mittel­klasse-Smart­phones Galaxy A50s und Galaxy A30s. Wie sich am Produkt­namen bereits erahnen lässt, handelt es sich dabei um Upgrades der popu­lären Handys Galaxy A50 und Galaxy A30. Die Ände­rungen beziehen sich haupt­säch­lich auf die Kamera-Ausstat­tung und das Design. So löst die Haupt­kamera des Galaxy A50s mit 48 Mega­pixel auf (Galaxy A50: 25 Mega­pixel) und jene des Galaxy A30s mit 25 Mega­pixel (Galaxy A30: 16 Mega­pixel). Das A30s bekam eine dritte Kamera und einen In-Display-Finger­abdruck­sensor spen­diert.

Unter anderem in Europa hat sich das Galaxy A50 zum abso­luten Kassen­schlager gemau­sert, kein Wunder also, dass Samsung basie­rend auf diesem Erfolg ein verbes­sertes Modell ins Rennen schickt. Ausge­stattet mit dem 48-Mega­pixel-Bild­wandler Isocell Bright GM2 soll das Galaxy A50s das Herz der Konsu­menten erobern. Die rest­lichen beiden rück­seitigen Knipsen (8 Mega­pixel Ultra­weit­winkel, 5 Mega­pixel Tiefen­sensor) bleiben unan­getastet. Für Selfies stehen jetzt anstatt 25 Mega­pixel 32 Mega­pixel zur Verfü­gung.Die Infi­nity-U-Front bleibt zwar beim Galaxy A50s erhalten, hinten gibt es aber ein Prismen-Muster zu erbli­cken. Die rest­lichen Spezi­fika­tionen des s-Modells in Form des SoC Exynos 9610 (Octa-Core), des 6,4-Zoll-Super-AMOLED (Full HD+) und des 4000-mAh-Akkus sind iden­tisch zu jenen des Galaxy A50. Das gilt auch für die Spei­cher­konfi­gura­tionen von 64 GB / 128 Flash und 4 GB / 6 GB RAM.

Das Galaxy A50 ist unter anderem aufgrund seiner flexi­blen Triple-Kamera bestehend aus 25 Mega­pixel Weit­winkel, 8 Mega­pixel Ultra­weit­winkel und 5 Mega­pixel Tiefen­sensor sowie dem In-Display-Finger­abdruck­sensor beliebt. Es ist also nach­voll­ziehbar, dass Samsung die letzt­genannten Features auch in dem neuen Galaxy A30s verbaut hat. Federn lassen muss die s-Vari­ante gegen­über dem erhält­lichen Galaxy A30 jedoch in puncto Display. Die Diago­nale von 6,4 Zoll und die zugrunde liegende Panel-Technik (Super AMOLED) gibt es zwar weiterhin, aller­dings wurde die Auflö­sung auf HD+ (1560 x 720 Pixel) redu­ziert. Aus der Infi­ninity-U-Front machte Samsung eine Infi­nity-V-Vorder­seite und wertete die Rück­seite auch hier mit einem Primsen-Look auf. Chip­satz (Exynos 7904, Octa-Core), Akku (4000 mAh) und Spei­cher­konfi­gura­tionen (32 / 64 / 128 GB Flash nebst 3 GB / 4 GB RAM) blieben unan­getastet.

In Samsungs Pres­semit­teilung sind leider keinerlei Angaben zum Kosten­faktor, dem Zeit­raum der Markt­einfüh­rung und den ange­dachten Regionen zu finden. Wir halten Sie dies­bezüg­lich auf dem Laufenden. Das Galaxy A50 kam hier­zulande zu einer UVP von 349 Euro auf den Markt, das Galaxy A30 erschien nicht offi­ziell in Deutsch­land.