Samsung Galaxy A23 5G: Lohnt sich der freenet-Deal?

Wer auf der Suche nach einem vergleichs­weise güns­tigen Einsteige-Smart­phone ist, kann sich in Samsungs A-Klasse umschauen. Ein Vertreter ist das im August des vergan­genen Jahres vorge­stellte Galaxy A23 5G. Ein High­light des Smart­phones ist das 6,6 Zoll große FHD+-Display mit 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Ange­trieben wird das Galaxy A23 5G von einem Snap­dragon 695 5G von Qual­comm. Der 5000 mAh große Akku ist eben­falls erwäh­nens­wert.

Der interne Spei­cher mit 64 GB ist vergleichs­weise klein, geht für die Preis­klasse, in der sich das Galaxy A23 5G ansie­delt, aber noch in Ordnung. Ein modernes Feature ist bei der Kamera zu finden. Hier gibt es einen 50-Mega­pixel-Sensor, der für mehr Details in Aufnahmen sorgen soll.

freenet bietet das Galaxy A23 5G jetzt güns­tiger an. Nach­fol­gend lesen Sie, ob sich das Angebot vergli­chen mit den aktu­ellen Markt­preisen (Stand: 6. April, ca. 10:30 Uhr) lohnt. Zum Preis­ver­gleich haben wir Such­maschinen wie idealo.de und billiger.de genutzt. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich finden Sie auf unserer Über­sichts­seite. Wie immer in unseren Preis­checks haben wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt. Markt­preise von Smart­phones können sich schnell ändern, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur begrenzte Zeit gültig sein können.

Galaxy A23 5G: freenet-Aktion im Preis­ver­gleich

Das Galaxy A23 gibt es aktuell bei freenet günstiger

Fotos: Samsung, Logo: freenet, Montage: teltarif.de

Das Samsung Galaxy A23 5G mit 64 GB kostete einst 299 Euro. Dabei handelt es sich aber um die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Diese ist nur bedingt aussa­gekräftig, weil Markt­preise bereits kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start unter der UVP liegen können.

Bei freenet kostet das Galaxy A23 5G derzeit 209 Euro (213,95 Euro inklu­sive Versand­kosten). Verfüg­bare Farben sind Schwarz, Weiß und Blau. Das Angebot gilt bis einschließ­lich 12. April bezie­hungs­weise laut Anbieter, solange der Vorrat reicht.

Am Beispiel der schwarzen Farb­vari­ante haben wir uns die aktu­ellen Markt­preise ange­schaut. Bei dem freenet-Preis handelt es sich um einen guten Deal. Andere Händler wie cool­blue (216 Euro inklu­sive Versand­kosten), Galaxus (218,45 Euro inklu­sive Versand­kosten), Gomibo.de (236 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Note­books­bil­liger (243,98 Euro inklu­sive Versand­kosten) verlangen zum Stand jetzt höhere Preise.

Einem Bericht zufolge endet der offi­zielle Soft­ware-Support für bestimmte Samsung-Smart­phones. Um welche es sich dabei handelt, lesen Sie in einer weiteren News.