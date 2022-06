MediaMarkt-Aktion: 5G-Handy von Samsung für 115 Euro

Smart­phone-Ange­bote verschie­denster Händler gibt es so häufig, wie perma­nente Telefon-Neuvor­stel­lungen. Diese schönen durch­gestri­chenen Preise erscheinen oft verlo­ckend. Meist wird mit hohen Rabatten geworben, die sich aller­dings an der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers orien­tieren. Diese ist aber oftmals kurz nach dem Release neuer Modelle nicht mehr aktuell. Viel wich­tiger sind die Markt­preise. Kürz­lich berich­teten wir darüber, dass Amazon bei einer Rabatt­aktion nicht mehr die UVP angibt, sondern den zuletzt nied­rigsten Preis. Das soll für mehr Trans­parenz im Preis­dschungel sorgen.

Das ist ein Schritt in die rich­tige Rich­tung, um nicht nur die UVP zu berück­sich­tigen, sondern auch den Markt­preis. Aller­dings zeigt ein zuletzt nied­rigster Preis nicht an, ob es sich dabei auch um den besten Markt­preis im Vergleich mit anderen Händ­lern handelt. So bleibt nur der Preis­ver­gleich, um das heraus­zufinden. Nach­fol­gend beschäf­tigen wir uns daher mit einem aktu­ellen Beispiel. Samsung Galaxy A22 5G

Bild: Samsung Die Händler-Kollegen MediaMarkt und Saturn sowie Amazon bieten das Samsung Galaxy A22 5G derzeit (MediaMarkt bis 9. Juni) zu einem attrak­tiven Kurs an. Das Einsteiger-Smart­phone mit 5G-Mobil­funk ist zu einem Preis von 115 Euro (64 GB) zu bekommen. Lohnt sich das Angebot?

Bitte beachten Sie, dass wir beim Preis­ver­gleich nicht die Ange­bote von Market­place-Händ­lern berück­sich­tigen. Zudem können sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern, weshalb sich die von uns heraus­gesuchten Preise zu einem späteren Zeit­punkt ändern können.

Samsung Galaxy A22 5G: Lohnt sich der Kauf?

Samsung Galaxy A22 5G Datenblatt

Media-Saturn-Aktion

Schnäppchen-Check

Neuvorstellung

Leak

Grund­sätz­lich lohnt sich der Kauf genauso, wie er sich nicht lohnt. Diesen Wider­spruch erklären wir Ihnen. Das Samsung Galaxy A22 5G schlug einst mit einer UVP von 229 Euro zu Buche. Im Vergleich dazu ist dieser Preis­ver­fall zunächst einmal attraktiv, wie eingangs erwähnt aber aufgrund der stetig schwan­kenden Markt­preise nicht aussa­gekräftig. Amazon gibt auch hier nicht die UVP an, sondern verweist auf den "Statt-Preis", wobei es sich laut dem Online-Händler um den "mitt­leren Verkaufs­preis" handelt, "den Kunden für ein Produkt auf Amazon.de gezahlt haben (ohne Akti­ons­preise)". Amazon erläu­tert diesen Preis im Kunden­ser­vice-Bereich so, als dass "50% der Kunden das Produkt zu einem Preis unter dem Statt-Preis und 50% zu einem Preis über dem Statt-Preis gekauft haben."

Der Statt-Preis für das Samsung Galaxy A22 5G lag zum Schreiben des Arti­kels bei 168 Euro, was deut­lich unter der UVP des Herstel­lers (229 Euro) liegt, aber immer noch deut­lich über dem Akti­ons­preis von 115 Euro. Hinweis: Noch während des Schrei­bens des Arti­kels wurde das Modell nicht mehr direkt von Amazon verkauft, sondern nur teurer von verschie­denen Amazon-Market­place-Händ­lern. Unter Umständen ist das Galaxy A22 5G aber später auch wieder direkt bei Amazon zu bekommen.

Der Preis­ver­gleich zeigt jeden­falls, dass es sich bei dem MM/Saturn- bezie­hungs­weise dem Amazon-Preis um den derzeit güns­tigsten Markt­preis für das Smart­phone handelt. Bei anderen Händ­lern wie beispiels­weise Elec­tro­nics oder Aldi Talk zahlen Sie zum Stand jetzt rund 149 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Für Einsteiger eine Über­legung wert

Wenn Sie ein güns­tiges Smart­phone für die Stan­dards suchen und wenig Ansprüche an die Hard­ware haben, dürften Sie mit dem Kauf des Samsung Galaxy A22 5G nicht viel falsch machen. Die Gegen­seite der Medaille ist aller­dings, dass das Smart­phone bereits vor rund zwei Jahren an den Verkaufs­start ging.

Über den Soft­ware-Status hinsicht­lich Sicher­heits­patches können wir aktuell nichts sagen, weil uns das Smart­phone nicht vorliegt. Ausge­lie­fert wird es jeden­falls mit Android 11 respek­tive OneUI 3.1. Laut Samsungs Update-Fahr­plan soll das Galaxy A22 5G im kommenden Monat mit einem Update auf Android 12 bedacht werden. Diese Prognose ist grund­sätz­lich positiv, weil Sie so ein güns­tiges Smart­phone mit noch aktu­ellem Google-Betriebs­system erhalten würden. Wie es danach aussieht - insbe­son­dere mit der Versor­gung von wich­tigen Sicher­heits­updates - steht aber noch in den Sternen. In der Regel sind es gerade die hoch­prei­sigen Smart­phones, die eher von einem vergleichs­weise langen Hersteller-Support mit Updates profi­tieren - und nicht die güns­tigeren Modelle.

Nicht von "5G" blenden lassen

Der aktu­elle Mobil­funk­stan­dard heißt 5G. Hier verän­dert sich aller­dings viel und das sehr schnell. Da nun das Galaxy A22 5G schon zwei Jahre auf dem Buckel hat, ist es frag­lich, inwie­fern das verbaute Modem des Einsteiger-Smart­phones da in der Zukunft mithalten kann bezie­hungs­weise die wich­tigen Frequenzen unter­stützt. Ein Beispiel dafür ist die 5G-Stan­dalone-Tech­nologie, die nicht von jedem Smart­phone unter­stützt wird. Aktuell sind nur einige wenige Flagg­schiffe bekannt, die zumin­dest auf dem Papier 5G-SA-fähig sind.

Wenn Sie als Privat­kunde auch künftig an 5G-Mobil­funk und Netz­tests (viel­leicht auch im Ausland) inter­essiert sind, empfehlen wir Ihnen das Galaxy A22 5G dafür nicht unein­geschränkt (Mehr zu dem Thema lesen Sie im Ratgeber 5G-Frequenzen bei Handys von Apple, Samsung & Co.).

In einer weiteren News geht es um die Markt­situa­tion von Fold­ables und Smart­wat­ches. Welcher Hersteller domi­niert in welchem Sektor?

