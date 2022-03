Samsung Galaxy A22 5G: Schnäppchen-Check bei Aldi

Wer ein güns­tiges Smart­phone mit 5G-Unter­stüt­zung sucht, könnte einen Blick auf das Galaxy A22 5G werfen. Die Discounter-Familie Aldi Nord und Aldi Süd bieten das Modell güns­tiger an. Wir sagen Ihnen, ob sich das Angebot lohnt oder nicht.

Im nach­fol­genden Preis­check haben wir die Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie, dass sich der von uns ausge­wählte Vergleichs­preis nur auf den Stand jetzt bezieht. Das liegt daran, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können.

Samsung Galaxy A22 5G: Lohnt sich das?

Samsung Galaxy A22 5G bei Aldi Nord und Süd im Angebot

Grund­sätz­lich empfehlen wir Ihnen, nie sofort bei einem Angebot zuzu­schlagen, nur weil es sich gut anhört. Ein biss­chen Recherche und der Preis­ver­gleich schaden nicht. Zunächst sollten Sie wissen, dass das Samsung Galaxy A22 5G im kommenden Juni zwei Jahre auf dem Buckel haben wird. Im Juli soll es laut offi­ziellem Update-Fahr­plan zumin­dest noch eine Aktua­lisie­rung auf Android 12 erhalten, wird also jetzt noch mit Android 11 ausge­lie­fert. Ob es auch noch Android 13 geben wird, wagen wir bei dieser Einstei­ger­klasse zu bezwei­feln. Auch können wir nicht beur­teilen, wie es mit der Liefe­rung von Sicher­heits­updates aussieht. Da stehen in der Regel teurere Modelle der Mittel- und Ober­klasse besser dar.

Preis­lich ist das Angebot in Ordnung. Aldi gibt eine UVP von 229 Euro an. Der redu­zierte Discounter-Preis liegt bei 159 Euro für die Modell­vari­ante mit 64 GB internem Spei­cher. Der derzeit beste Markt­preis beim Händler Price­zilla beträgt inklu­sive Versand­kosten 188 Euro. Das Aldi-Angebot gilt aber erst ab dem 7. April - viel Zeit, dass sich bei dem Markt­preis noch etwas ändert. Wenn Sie sich für das Galaxy A22 5G bei Aldi Nord oder Süd inter­essieren, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich. Unter Umständen ziehen andere Händler nach - auch schon vor Frei­schal­tung des Ange­bots bei Aldi.

Alter­nativen

Alter­nativen gibt es genug. Unter Umständen lohnt es sich auch, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Dann haben Sie in der Regel länger Freude am Smart­phone hinsicht­lich Hersteller-Support mit Updates. Samsung kündigte kürz­lich zwei 5G-Smart­phones der M-Serie an.

So schlägt das Galaxy M23 5G mit einem Preis von 289 Euro zu Buche, beim Galaxy M33 5G veran­schlagt der Hersteller einen Preis von 349 Euro. Es ist wahr­schein­lich, dass die Preise in den kommenden Monaten fallen werden. Wenn es ein Modell der A-Klasse sein soll und 5G-Mobil­funk nicht rele­vant ist, könnte für Sie unter Umständen das Galaxy A13 inter­essant sein. Dieses ist eben­falls neu auf dem Markt und auch der Einstei­ger­klasse zuzu­ordnen. Preis­lich liegt es nach UVP bei 189 Euro.

Auch Apple hat "güns­tigere" Smart­phones im Angebot. Zwei Modelle sind das iPhone SE (2022) und das iPhone 13 mini. Wir haben die Kameras der iPhones mitein­ander vergli­chen.