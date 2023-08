freenet-Deal: Samsung Galaxy A14 5G für unter 150 Euro

freenet infor­miert über einen Smart­phone-Deal. Im Angebot ist das Mittel­klasse-Modell Samsung Galaxy A14 5G. Ob es sich tatsäch­lich um einen guten Deal handelt, verraten wir Ihnen im nach­fol­genden Preis­ver­gleich. Dazu verglei­chen wir das Angebot mit den aktu­ellen Markt­preisen. Orien­tie­rung geben Ergeb­nisse aus Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigen wir dabei nicht. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

Stand des Preis­ver­gleichs ist immer der Arti­kel­zeit­punkt, da sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können.

Samsung Galaxy A14 5G bei freenet

Samsung Galaxy A14 5G im freenet-Deal

Foto: Samsung, Logo: Freenet, Montage: teltarif.de

freenet bietet das Samsung Galaxy A14 5G zu einem Preis von 149 Euro mit 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität an. Wenn Sie online bestellen, kommen noch Versand­kosten in Höhe von 4,95 Euro oben­drauf. Diese können Sie sich sparen, wenn Sie beim Bestell­vor­gang die Option "Reser­vie­rung und Bezah­lung in der Filiale" wählen. Ob Sie das Gerät in einer Filiale abholen können, erfahren Sie über die Händ­ler­suche beim Bestell­vor­gang.

Die verfüg­baren Farben des Samsung Galaxy A14 5G sind Schwarz, Grün und Silber. Als Refe­renz­preis zum 149-Euro-Angebot ist die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers in Höhe von 229 Euro ange­geben. Diese ist aufgrund der schwan­kenden Markt­preise von Smart­phone-Modellen aber nur bedingt aussa­gekräftig, weil Preise abseits der UVP schon kurz nach einem offi­ziellen Markt­start darunter liegen können.

Wir beschränken uns beim Preis­ver­gleich beispiel­haft auf die schwarze Farb­vari­ante. Gemäß aktu­ellen Markt­preisen handelt es sich beim freenet-Deal um ein gutes Angebot, das es so auch beim Händler klar­mobil gibt. Bei anderen Händ­lern wie Aldi Talk (169 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Berlet (174,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) ist das Galaxy A14 5G zum Stand jetzt zu höheren Preisen zu bekommen.

Das bietet das Galaxy A14 5G

Das Galaxy A14 5G zählt zur vergleichs­weise güns­tigen Mittel­klasse. High-End-Perfor­mance wie bei deut­lich teureren Modelle ist nicht zu erwarten. Die Stan­dards aus Surfen, Social Media und Messa­ging sollte das Galaxy A14 5G aber problemlos beherr­schen.

Zu den Eckdaten zählen: 6,6-Zoll-Display (FHD+-Auflö­sung), Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Sensor (Blende: f/1.8), microSD-Karten-Slot in einer Triple-Lösung (Zwei Nano-SIM-Karten plus Spei­cher­karte), NFC, Blue­tooth 5.2, WLAN-ac und ein 5000 mAh großer Akku.

Wenn Sie sich für Samsungs Premi­umklasse inter­essieren, lesen Sie Details zum neuen Foldable Galaxy Z Flip 5 in einem ausführ­lichen Test­bericht.