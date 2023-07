Aldi-Aktion: Samsung Galaxy A14 5G im Preischeck

Ab Donnerstag, 20. Juli, gibt es im Aldi Online-Shop das Samsung Galaxy A14 5G im Angebot, darüber hinaus auch in den Filialen des Disco­unters. Das Angebot eines Unter-200-Euro-Handys aus dem Hause Samsung mutet auf den ersten Blick inter­essant an. Wir haben uns ange­schaut, ob sich das Angebot preis­lich lohnt. Dabei orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschine. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite und im Spezi­ellen zum Handy-Preis­ver­gleich in einem Ratgeber.

Galaxy A14 5G: Lohnt sich das Aldi-Angebot?

Samsung Galaxy A14 5G

Bild: Samsung

Im Aldi Online-Shop ist als Refe­renz­preis die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers ange­geben. Diese ist jedoch nur bedingt aussa­gekräftig, weil Markt­preise von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Es ist möglich, dass Smart­phone-Markt­preise bereits kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start eines Modells unter der UVP liegen.

Jeden­falls kostete das Samsung Galaxy 14 5G einst 229 Euro. Im Aldi Online-Shop wird das schwarze Modell mit 64 GB Spei­cher ab dem 20. Juli zu einem Preis in Höhe von 179 Euro ange­boten. Wenn Sie es über den Online-Shop erwerben, kommen noch Versand­kosten in Höhe von 5,95 Euro oben­drauf, was den Kauf­preis auf 184,95 Euro erhöht.

Zum Stand jetzt handelt es sich unab­hängig von Online-Markt­plätzen nicht um das beste Angebot. Händler wie carbon­phone oder Berlet (jeweils 169 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das Samsung Galaxy A14 5G zu güns­tigeren Preisen.

Ein Hinweis: Da die Aldi-Aktion zum Samsung Galaxy A14 5G erst in einer Woche startet, können sich Markt­preise bis dahin noch ändern. Es ist daher empfeh­lens­wert, nach dem Live-Gang der Aktion noch­mals einen Preis­ver­gleich durch­zuführen. Die im Text genannten Vergleichs­preise beziehen sich auf den Stand jetzt, 13. Juli, ca. 11 Uhr.

Das bietet das Galaxy A14 5G

Das Samsung Galaxy A14 5G ist bereits zur UVP eine vergleichs­weise güns­tige Mittel­klasse, weshalb die Leis­tung nicht mit deut­lich teureren Modellen aus dem Premium-Segment des südko­rea­nischen Herstel­lers vergleichbar ist. Für die übli­chen Anwen­dungen wie Surfen, Social Media, Messa­ging und Schnapp­schüsse sollte das Galaxy A14 5G aber ausrei­chend gerüstet sein.

Wich­tige Spezi­fika­tionen lesen sich jeden­falls solide: 6,6-Zoll-Display mit 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate (FHD+-Auflö­sung), Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Sensor (Blende: f/1.8), microSD-Karten-Slot in einer Triple-Lösung (Zwei Nano-SIM-Karten plus Spei­cher­karte), NFC, Blue­tooth 5.2, WLAN-ac und ein 5000 mAh großer Akku.

