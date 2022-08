Samsung Galaxy A13: Einsteiger-Schnäppchen bei Lidl?

Ein güns­tiges Smart­phone von Samsung für Einsteiger - wer hier hell­hörig wird, könnte einen Blick auf das Galaxy A13 werfen. Das Modell ist seit März verfügbar und zählt damit noch zu aktu­ellen Smart­phone-Modellen. Als UVP veran­schlagt der Hersteller einen Preis von 189 Euro.

Bekann­ter­maßen fallen Android-Smart­phones nach dem Markt­start recht schnell im Preis und erste Ange­bote sprießen aus dem Boden. Zeit­weise war das Galaxy A13 für 149 Euro zu bekommen. Der Discounter Lidl bietet das Samsung Galaxy A13 ab heute als ein "Multi­media-High­light" an. Das Modell wird nur an der Kasse in den Filialen verkauft und soll beson­ders günstig sein, genau genommen wird mit einer Ersparnis in Höhe von 26 Prozent geworben. Das bezieht sich aller­dings auf die zuvor genannte unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung und die ist aufgrund des meist eintre­tenden Preis­ver­falls nur bedingt aussa­gekräftig. Derzeit bei Lidl im Angebot: Samsung Galaxy A13

Bild: Samsung Wir haben das Lidl-Angebot mit aktu­ellen Markt­preisen vergli­chen und sagen Ihnen, ob sich das Angebot preis­lich lohnt. Berück­sich­tigt haben wir dabei keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen. Bitte beachten Sie weiterhin, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können.

Samsung Galaxy A13 bei Lidl: Lohnt sich das?

Das Angebot ist durchaus attraktiv. Lidl bietet das Modell mit 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität derzeit zum Preis von 139 Euro an. Der Preis­ver­gleich, beispiels­weise über das Portal idealo, zeigt, dass das Samsung Galaxy A13 bei anderen Händ­lern zum Stand jetzt nur deut­lich teurer erhält­lich ist. So kostet es über den Händler cool­blue 159 Euro inklu­sive Versand­kosten, der nächste, höhere Preis ist beim Händler euro­nics zu finden. Hier werden für das Modell rund 170 Euro inklu­sive Versand­kosten fest­gesetzt.

Bevor Sie sich für das Samsung Galaxy A13 entscheiden, sollten Sie sich die Frage stellen, was Sie von einem Smart­phone erwarten. Beim Galaxy A13 handelt es sich ganz klar um ein Smart­phone für Einsteiger, das zwar den Stan­dards wie Messa­ging, Surfen und Social Media genügen dürfte, Höchst­leis­tungen wie bei Samsungs S-Serie sind aber nicht zu erwarten. Die Quad-Kamera mit 50-Mega­pixel-Sensor klingt bombas­tisch, meist muss aber bei güns­tigeren Smart­phones hinsicht­lich der Qualität mit Abstri­chen gerechnet werden.

Weiterhin handelt es sich bei dem Galaxy A13 um ein Phablet. Wer gerade erst in die Smart­phone-Welt einsteigen will, könnte von der Größe des 6,6-Zoll-Displays "erschlagen" sein.

Wie Sie sich gene­rell auf den Kauf eines neuen Smart­phones vorbe­reiten können, lesen Sie im Ratgeber: Smart­phone-Kauf: So finden Sie das passende Modell.