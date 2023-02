Samsung Galaxy A13: Neues Schnäppchen bei Aldi?

Das Galaxy A13 ist ein Smart­phone für Einsteiger. Aldi bietet es ab kommender Woche güns­tiger an. Wir sagen Ihnen, ob sich das Angebot lohnt.

Wer auf der Suche nach einem Einsteiger-Smart­phone ist, kann sich in der kommenden Woche ein Angebot des Discoun­ters Aldi anschauen. Offe­riert wird das Samsung Galaxy A13. Die Aktion startet am 16. Februar und gilt sowohl für den Kauf im Online-Shop als auch in den Filialen.

Wir haben uns mit Hilfe von Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de ange­schaut, ob sich das Angebot lohnt oder ob es das Galaxy A13 bei anderen Händ­lern unter Umständen güns­tiger zu erstehen gibt. Beim Preis­ver­gleich haben wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt, die aber güns­tiger sein können als die ange­gebenen Preise.

Samsung Galaxy A13: Aldi-Schnäpp­chen?

So sieht das Galaxy A13 aus

Bild: Aldi Nord

Das Samsung Galaxy A13 kostete einst rund 190 Euro. Dabei handelt es sich aller­dings um die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Diese verfügt aber nur bedingt über Aussa­gekraft, weil die Markt­preise von Smart­phones schon kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start darunter liegen können.

Aldi bietet das Galaxy A13 in Schwarz mit 64 GB Spei­cher ab dem 16. Februar zum Preis von 149 Euro an. Beim Kauf des Ange­bots über den Online-Shop kommen noch Versand­kosten in Höhe von 4,95 Euro oben­drauf. Zum Stand jetzt handelt es sich dabei um das güns­tigste Angebot. Dem aktu­ellen Preis­ver­gleich zufolge verlangen Händler wie spar­handy (169 Euro inklu­sive Versand­kosten), Galaxus (170,90 Euro inklu­sive Versand­kosten), klar­mobil und freenet (jeweils 173,95 Euro inklu­sive Versand­kosten) und expert (175,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) mehr.

Zu bedenken ist aber, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones sich sehr schnell ändern können. Es kann also durchaus sein, dass andere Händler den Preis noch­mals redu­zieren, bis Aldi das Angebot in rund einer Woche schaltet. Wir empfehlen daher den regel­mäßigen Preis­ver­gleich. Übri­gens: Ende August des vergan­genen Jahres bot Aldi das Galaxy A13 zum Preis von 119 Euro güns­tiger an. Viel­leicht greift ein anderer Händler dieses Angebot noch­mals auf. Aber nur bei Aldi gibt es beim Kauf des Galaxy A13 ein Aldi Talk Star­terset inklu­sive 10 Euro Start­gut­haben oben­drauf.

Das bietet das Galaxy A13

Höchst­leis­tungen sollten Sie vom Galaxy A13 nicht erwarten, schließ­lich handelt es sich um ein Einsteiger-Smart­phone und nicht um ein brand­aktu­elles Galaxy S23. Trotzdem dürften die gebo­tenen Specs Nutzer, die nicht den schnellsten Prozessor oder die beste Kamera nutzen wollen, zufrieden stellen.

Hervor­zuheben ist der 5000 mAh große Akku des Galaxy A13. Das Display des Galaxy A13 ist 6,6 Zoll groß. Damit reiht es sich schon unter den großen Phablets auf dem Markt ein und ist vergleichbar mit der Display­größe des Galaxy S23+.

Dank NFC sind mit dem Galaxy A13 auch kontakt­lose Bezahl­vor­gänge beispiels­weise via Google Pay möglich. Ab Werk wird das Galaxy A13 mit Android 12 ausge­lie­fert. Laut Samsungs Update-Fahr­plan soll das Modell bereits im vergan­genen Monat eine Aktua­lisie­rung auf Android 13 erhalten haben.

