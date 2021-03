Aldi: Samsung Galaxy A12 mit großem Akku für 119 Euro

Das Samsung Galaxy A12 ist klar ein Einsteiger-Smart­phone, verfügt aber über solide Specs. Aldi Nord bietet es güns­tiger an. Wir machen den Preis­check, ob sich die Offerte lohnt.

Zum Galaxy A12 gibt es bei Aldi Nord auch ein Aldi-Talk-Starterset

Foto: Samsung, Logo: Aldi Nord, Montage: teltarif.de Erst im Januar präsen­tierte Samsung das Einsteiger-Modell Galaxy A12, Preis: 179 Euro. Im Vergleich zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers lässt Discounter Aldi Nord den Preis jetzt schon beträcht­lich purzeln. Das Angebot erscheint auf den ersten Blick sehr attraktiv. Aller­dings ist Aldi nicht der einzige Händler, der Smart­phones anbietet, sodass es durchaus möglich sein kann, dass andere mitziehen und das Modell unter Umständen anderswo sogar güns­tiger zu haben ist.

Wir machen den Preis­check und sagen Ihnen, ob sich das Samsung Galaxy A12 zum Aldi-Nord-Preis lohnt. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir im nach­fol­genden Check nicht berück­sich­tigt.

Galaxy A12: Solides Einsteiger-Smart­phone

Foto: Samsung, Logo: Aldi Nord, Montage: teltarif.de Beim Galaxy A12 gibt es solide Eckdaten: 6,5-Zoll-Display, Dual-SIM und einen großen Akku mit 5000 mAh Kapa­zität. Sogar schnelles Laden wird mit bis zu 15 Watt unter­stützt. Ab Werk gibt es Android 10, was für ein Einsteiger-Smart­phone in dieser Preis­klasse aber verkraftbar ist. Wich­tiger sind da regel­mäßige Sicher­heits­updates, und in dieser Diszi­plin verspricht Samsung vorbild­liches Verhalten.

Die Kamera verfügt über einen 48-Mega­pixel-Sensor. Was gut klingt, muss nicht unbe­dingt etwas heißen. Erfah­rungs­gemäß sind die Kame­raleis­tungen bei güns­tigeren Smart­phone-Modellen abseits von Aufnahmen bei opti­malen Licht­bedin­gungen nicht mit denen deut­lich teurerer Handy­kameras vergleichbar.

Auf der Webseite von Aldi Nord ist von der Spei­cher­kom­bina­tion 3 GB/32 GB die Rede. Dabei dürfte es sich aber um einen Fehler mit posi­tivem Neben­effekt handeln, weil das Galaxy A12 erst ab der Kombi­nation 4 GB Arbeits­spei­cher und 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität zu bekommen ist.

Aldi Nord bietet das Samsung Galaxy A12 nun zum Preis von 119 Euro an. Zum Stand jetzt ist das Angebot konkur­renzlos. Andere Ange­bote bekannter Händler liegen bei 155 Euro. Bei Aldi Nord gibt es zusätz­lich zum Handy noch ein Aldi-Talk-Star­terset mit zehn Euro Guthaben ohne weitere Kosten dazu.

