Für kleines Geld: Galaxy A10 ab morgen bei Aldi Nord

Ab morgen gibt es bei Aldi Nord mit dem Galaxy A10 ein vorzeig­bares Einsteiger-Smart­phone zu ergat­tern. Der Discounter verlangt 139 Euro für das Budget-Telefon, wie immer mit dabei ist das Aldi Talk Starter-Set. Mit seinem ordent­lich dimen­sionierten 6,2-Zoll-Display, seinem ausrei­chend schnellen Chip­satz (Exynos 7884) und der 13-Mega­pixel-Kamera mutet das Handy fair ausge­stattet an. Aber ist auch das Aldi-Angebot fair? Unser Preis­vergleich brachte hervor, dass das Galaxy A10 bei Aldi Nord zwar auf dem Niveau diverser Händler veräu­ßert wird, es aber auch weitere span­nende Deals gibt.

Gratis Spei­cher­karte oder Aldi Talk Starter-Set?

Es ist nicht alles Gold, was bei Aldi glänzt, das haben wir unter anderem in unserem Artikel über das Nokia 2.2 erör­tert. Ab dem 5. September hat die Nord-Filiale das Galaxy A10 im Sorti­ment – über­zeugt diesmal das Preis-Leis­tungs-Verhältnis? Die gefor­derten 139 Euro für die schwarze Ausfüh­rung des Einsteiger-Smart­phones klingen zunächst nicht schlecht. Bei der Markt­einfüh­rung im März 2019 wies Samsung eine UVP in Höhe von 169 Euro aus. Seitdem sind jedoch ein paar Monate vergangen und auch bei diesem Android-Smart­phone purzeln die Preise schnell. So unter­bietet Amazon die Anschaf­fungs­kosten von Aldi Nord mit 136,88 Euro derzeit nicht nur gering­fügig, sondern legt noch ein nütz­liches Extra bei.

Käufer erhalten bei Amazon eine 32 GB große microSD-Spei­cher­karte kostenlos dazu. Damit verdop­pelt sich der Daten­platz des Galaxy A10 auf 64 GB. Sollte der Deal vom großen Online­shop selbst nicht mehr verfügbar sein, so kann man auf den Amazon-Verkäufer luigi elec­tronics auswei­chen. Inklu­sive Versand werden dort für das Bündel 140 Euro fällig. In beiden Fällen handelt es sich um die blaue Ausgabe des Galaxy A10.

Wenn Ihnen das kosten­lose Aldi-Talk Starter-Set mit 10 Euro Guthaben in Kombi­nation mit dem Samsung-Smart­phone mehr zusagt, machen Sie mit dem Discounter-Angebot aber nichts falsch. Das mit Android 9.0 Pie und einem 3400-mAh-Akku ausge­stat­tete Galaxy A10 ist übri­gens Dual-SIM-fähig, was bei Bedarf den Einsatz einer zweiten Netz­betreiber-Karte ermög­licht.

