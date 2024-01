Einsteiger: Samsung überrascht mit neuen Günstig-Handys

Vor dem Start der S-Flagg­schiffe 2024 sorgt Samsung für Einsteiger-Nach­schub in der A-Klasse: Die Modelle heißen Galaxy A05s, A25 5G und A15 (5G).

Samsung kann es bis zur Galaxy-S24-Serie am 17. Januar mit der Vorstel­lung neuer Smart­phones offenbar nicht abwarten. Gleich drei neue Modelle spült der südko­rea­nische Konzern in den Markt. Alle­samt gehören sie zur A-Klasse, eine Reihe, die den güns­tigen Einstieg in die Smart­phone-Welt des Herstel­lers markiert.

Ein Modell geht ab sofort an den Verkaufs­start, die beiden anderen folgen in Kürze. Wir fassen die wich­tigsten Key-Specs von Galaxy A05s, A25 5G und A15 (5G) zusammen und sagen Ihnen nach­fol­gend, was sie kosten.

Galaxy A05s

Samsungs neue A-Klasse (im Bild: Galaxy A25 5G)

Bild: Samsung Den Anfang macht das Galaxy A05s mit dem Verkaufs­start ab heute. Verfügbar ist es mit 64 GB Spei­cher in der Farbe Schwarz zu einem Preis in Höhe von 159 Euro. Das Modell bietet ein 6,7 Zoll großes FHD+-Display mit 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate, eine Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Sensor (sowie zweimal 2 MP). Digital-Zoom ist bis zu 10-fach möglich. Die Front­kamera löst mit 13 Mega­pixel auf. Beide Setups haben keine opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung, was in dieser Preis­klasse aber auch üblich ist.

Neben zwei Nano-SIM-Karten bietet der Slot auch Platz für eine Micro-SD-Karte, um den 64 GB internen Spei­cher um bis zu 1 TB erwei­tern zu können. Weitere Ausstat­tungs­merk­male des Galaxy A05s sind: USB-C (USB 2.0), NFC, Blue­tooth 5.1, 3,5 mm Klin­ken­anschluss, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) und ein 5000 mAh großer Akku.

Galaxy A25 5G

Ab dem 12. Januar ist das Galaxy A25 5G verfügbar. Es wird in den Farben "Blue Black", "Yellow" und "Blue" mit 128 GB zu einem Preis in Höhe von 299 Euro ange­boten. Hier gibt es ein 6,5 Zoll großes FHD+-Display mit 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Hinten klebt eine Triple­kamera mit 50-Mega­pixel-Sensor (sowie 8 MP und 2 MP) dran. Zoom ist bis zu 10-fach (digital) möglich, einen Auto­fokus und eine opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung gibt es auch, aber nicht bei der 13-Mega­pixel-Front­kamera.

Der 128 GB große, interne Spei­cher kann per MicroSD um bis zu 1 TB erwei­tert werden. Der Slot ist jedoch als Hybrid­lösung ange­legt, was bedeutet, dass entweder zwei Nano-SIM-Karten zwecks Dual-SIM-Nutzung oder eine Nano-SIM und eine MicroSD-Karte zur Spei­cher­erwei­terung einge­setzt werden können. Weitere Ausstat­tungs­merk­male des Galaxy A25 5G sind: USB-C (USB 2.0), Blue­tooth 5.3, 3,5 mm Klin­ken­anschluss, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) sowie ein 5000 mAh großer Akku.

Samsung Galaxy A15 (5G)

Samsung Galaxy A15 und A15 5G unter­scheiden sich entspre­chend ihrer jewei­ligen Modell­bezeich­nung hinsicht­lich ihrer Mobil­funk-Unter­stüt­zung. Beide verfügen über ein 6,5-Zoll-Display (FHD+ und 90 Hz). Die Verfüg­bar­keit der Modelle ist ab dem 16. Februar datiert. Das Galaxy A15 5G wird dann mit 128 GB in den Farben "Blue Black", "Blue" und "Yellow" ab 229 Euro erhält­lich sein. Das Galaxy A15 wird im kommenden Monat mit 128 GB in der Farbe "Blue Black" zu einem Preis in Höhe von 199 Euro ange­boten.

