Aldi-Angebot: Samsung Galaxy A04s im Preischeck

Das Samsung Galaxy A04s ist bei Aldi immer mal wieder im Angebot. Zuletzt schauten wir uns eine Aktion Ende Juli an. Damals kostete die Einstei­ger­klasse 129 Euro inklu­sive Aldi-Talk-Star­terset. Jetzt taucht das Galaxy-Handy wieder im Online-Shop von Aldi Nord/Süd auf und ist im Preis gesunken. Grund­sätz­lich kamen wir zuvor zu dem Schluss, dass es sich bei dem Aldi-Angebot um einen guten Deal handelt. Ist das auch jetzt noch so? Wir machen erneut den Preis­ver­gleich. Dazu orien­tieren wir uns wie gewohnt an Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger ohne Berück­sich­tigung von Online-Markt­plätzen, deren Ange­bote unter Umständen güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite zu dem Thema und in einem Ratgeber speziell zum Handy-Preis­ver­gleich.

Markt­preise von Smart­phones können sich schnell ändern, weshalb die ange­gebenen Preise zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen können. Stand des Preis­ver­gleichs ist immer der Zeit­punkt des Arti­kels.

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A04s

Bild: Aldi Nord / Samsung

Samsung Galaxy A04s Datenblatt

Der Discounter Aldi veräu­ßert das Samsung Galaxy A04s in der Farbe Schwarz derzeit zu einem Preis von 119 Euro zuzüg­lich Versand­kosten in Höhe von 5,95 Euro. Inklu­sive ist ein Aldi-Talk-Star­terset mit 10 Euro Start­gut­haben. Bei dem Angebot handelt es sich gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich um einen guten Deal. Ohne Aldi-Start­gut­haben kostet das Galaxy A04s beim Händler Note­books­bil­liger 123,98 Euro inklu­sive Versand­kosten. Der beste Preis in Höhe von 119 Euro findet sich jedoch bei Aldi Talk direkt. Hier gibt es eben­falls das Aldi-Talk-Star­terset oben­drauf, es fallen aber keine Versand­kosten an.

Wenn Sie das Smart­phone nicht zu sich nach Hause liefern lassen wollen, haben Sie unter Umständen aber die Möglich­keit, es in einer Aldi-Nord- oder Aldi-Süd-Filiale direkt zu kaufen. Aldi weist in den Fußnoten darauf hin, dass Akti­ons­artikel nur in begrenzter Stück­zahl zur Verfü­gung stehen können und diese schon am Vormittag des ersten Akti­ons­tages kurz nach Akti­ons­beginn ausver­kauft sein können. Dann empfiehlt sich natür­lich der Blick in den Online-Shop des Disco­unters bezie­hungs­weise in den Online-Shop des Mobil­funk­dis­coun­ters Aldi Talk.

Das bietet das Samsung Galaxy A04s

Das 6,5 Zoll große Display des Samsung Galaxy A04s bietet eine Bild­schirmak­tua­lisie­rung mit 90 Hz und löst in HD+ auf. An Bord ist zudem eine Triple-Kamera mit 50-Mega­pixel-Weit­winkel, 32 GB interne Spei­cher­kapa­zität und ein Akku mit 5000 mAh Kapa­zität. Wer sich für dieses Smart­phone entscheidet, sollte sich im Klaren darüber sein, dass Höchst­leis­tungen wie die von Premium-Modellen wie dem Galaxy S23 nicht zu erwarten sind. Die Smart­phone-Stan­dards aus Messa­ging, Surfen, Tele­fonie und Co. sollte das Samsung Galaxy A04s aber beherr­schen.

Samsung ist auf der aktuell statt­fin­denden IFA in Berlin wieder im City Cube vertreten. Unsere Eindrücke von der Ausstel­lungs­fläche sehen Sie in einer Bilder­strecke.