Überblick: Samsung-Handys für jeden Geldbeutel

Wie viel Smart­phone bietet Samsung fürs Geld? Wir haben uns die unter­schied­li­chen Galaxy-Serien des Herstel­lers ange­sehen und verglei­chen Ausstat­tung und Preise. Muss man wirk­lich Hunderte von Euros für ein gutes Display, brauch­bare Kameras und einen großen Akku in die Hand nehmen? Wie unter­scheiden sich die Verar­bei­tungs­qua­lität und die Konnek­ti­vität der Baureihen? Die jüngste Umstruk­tu­rie­rung der Galaxy-Gerä­te­klassen erschwert den Durch­blick im Smart­phone-Dschungel. Wir erläu­tern die wich­tigsten Merk­male von Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S und Co.

Samsungs aktu­elle Einstei­ger­klasse (Galaxy A & M)



Verschiedene Samsung-Galaxy-Smartphones Verschiedene Samsung-Galaxy-Smartphones



Einsteigermodell Galaxy M20 Einsteigermodell Galaxy M20

Samsungs aktu­elle Mittel­klasse (Galaxy A)

Nach fünf Jahren trennte sich der Hersteller kürz­lich von der Produkt­reihe Galaxy J. Die ehema­lige Budget-Linie wird in das Port­folio der Galaxy-A-Modelle inte­griert. Doch Samsung sortiert nicht nur erschwing­li­chere Galaxy-A-Tele­fone in seine Einstei­ger­klasse ein, sondern auch die neue Marke Galaxy M. Zwischen den güns­tigen Ausfüh­rungen der Galaxy-A-Handys und den Galaxy-M-Mobil­ge­räten gibt es deut­liche Unter­schei­dungs­merk­male. So legt Samsung beim Galaxy A30 und Galaxy A40 beispiels­weise mehr Wert auf die Kamera-Ausstat­tung. In der Regel ist die Haupt­ka­mera hoch­auf­lö­sender und licht­stärker. Die besseren AMOLED-Panels bleiben eben­falls der Galaxy-A-Reihe vorbe­halten. Hingegen punkten Produkte wie das Galaxy M10 und Galaxy M20 mit einer groß­zü­gigen Akku­ka­pa­zität und beson­ders nied­rigen Anschaf­fungs­kosten. Die Preis­spanne der Samsung-Einsteiger-Smart­phones liegt in etwa zwischen 99 Euro und 299 Euro.

Die Galaxy-A-Sparte ging aus dem 2014 erschie­nenen Galaxy Alpha hervor. Bei diesem handelte es sich zwar eher um ein High-End-Mobil­gerät mit kompakten Form­faktor, aber vor allem mit dem massiven Metall­rahmen betrat das Unter­nehmen Neuland. Fortan wurden unter dem Label Galaxy A Smart­phones mit hoch­wer­tigem Gehäuse und Mittel­klasse-Hard­ware heraus­ge­bracht. Diese Philo­so­phie änderte Samsung jüngst ab, Premium-Features und ein möglichst rand­loses Design stehen an vorderster Front. Beson­ders auffal­lend ist diese Wand­lung beim Galaxy A50. Eine Triple-Kamera und ein im Bild­schirm verbauter Finger­ab­druck­sensor kennt man in ähnli­cher Form vom Galaxy S10. Auch wenn die Foto­qua­lität und die biome­tri­sche Sicher­heit nicht ganz an die Ober­klasse heran­rei­chen, erhalten Kunden High-End-Feeling zum güns­ti­geren Preis. An der Speer­spitze der A-Klasse wird es dann aber doch recht teuer, wie man am Galaxy A80 merkt. Die Preis­spanne der Samsung-Mittel­klasse-Smart­phones liegt in etwa zwischen 349 Euro und 649 Euro.



Mittelklassemodell Galaxy A50 Mittelklassemodell Galaxy A50

Samsungs aktu­elle Ober­klasse (Galaxy S / Note / Fold)

Im März 2010 wurde das Galaxy S mit der Modell­nummer i9000 ange­kün­digt. Der Durch­bruch im Ober­klasse-Segment gelang Samsung aller­dings mit dem Nach­folger Galaxy S2 (i9100). Seitdem mauserte sich die High-End-Smart­phone-Reihe zum größten Konkur­renten der Apple iPhones. Entspre­chend verbaut der südko­rea­ni­sche Konzern ausschließ­lich Premium-Kompo­nenten in diesen Modellen. Ob Display, Kamera, Verar­bei­tung oder Perfor­mance – Kompro­misse müssen Anwender kaum eingehen. Studenten, Künstler und Fans großer Bild­schirme greifen eher zu einem Galaxy Note. In diesen Phablets wird eben­falls potente Hard­ware und viel Spei­cher inte­griert, der Einga­be­stift S-Pen und die leicht größere Bild­schirm­dia­go­nale heben die Tele­fone von den Galaxy-S-Geschwis­tern ab. In 2019 star­tete Samsung mit dem Galaxy Fold eine dritte Ober­klasse-Kate­gorie. Hierbei handelt es sich um soge­nannte Fold­a­bles, also Smart­phones mit falt­barem Display. Der Anwender erhält ein Handy, das sich zu einem Mini-Tablet verwan­deln lässt. Die Preis­spanne der Samsung-Ober­klasse-Smart­phones liegt in etwa zwischen 749 Euro und 1999 Euro.



Oberklassemodell Galaxy Fold Oberklassemodell Galaxy Fold

Welche Galaxy-Serie eignet sich für welchen Anwen­dertyp?

Sie sollten sich zunächst die Frage stellen, welche Eigen­schaft eines Handys Ihnen am wich­tigsten ist. Ist es die Ausdauer, dann fallen die Galaxy-M-Smart­phones in die engere Auswahl. Beson­ders das Galaxy M20 ist dank seines 5000 mAh umfas­senden Strom­spei­chers ein Dauer­läufer. Legen Sie mehr Wert auf ein gutes Display, könnte eine güns­tige A-Vari­ante, wie das Galaxy A30, in den Einkaufs­korb wandern. Es besitzt ein hoch­wer­tiges Super-AMOLED-Panel. Triple-Kamera-Tele­fone wie das Galaxy A50 sind hingegen aufgrund ihrer flexi­blen Objek­tive (Weit­winkel, Ultra­weit­winkel, Tiefen­sensor) für Hobby-Foto­grafen inter­es­sant. Wenn „gut“ nicht gut genug ist, und Geld eine unter­ge­ord­nete Rolle spielt, bietet sich ein Galaxy S an. Beim Galaxy S10 gibt es auch ein rasantes LTE-Modem (in der Theorie bis zu 2 GBit/s) und die beste Gehäu­se­qua­lität der aktu­ellen Samsung-Produkte.

Vergleich der Samsung-Gerä­te­klassen

