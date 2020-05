Revival: Samsung Galaxy-A-Handy mit austauschbaren Akku

Smart­phones mit austausch­barem Akku gehören mitt­ler­weile auch in der Einstei­ger­klasse zu einer vom Aussterben bedrohten Gattung. Samsung scheint jedoch am unteren Ende der Handy-Nahrungs­kette wieder mit der entnehm­baren Batterie zu lieb­äu­geln. Es tauchte ein Foto im Internet auf, welches einen neuen Strom­spei­cher des Herstel­lers zeigt. Der Akku gehört zu einem bislang unan­ge­kün­digten Galaxy-A-Smart­phone mit der Modell­nummer SM-A013F. Mögli­cher­weise handelt es sich um eine Abwand­lung des Galaxy A01, welches die Modell­nummer SM-A015F trägt. Das Telefon soll unter anderem in Europa heraus­kommen.

Akku wechsel dich: Unge­wöhn­li­ches Samsung-Handy bahnt sich an

Bekommt das Galaxy A01 (Foto) eine Variante mit austauschbarer Batterie?

Samsung Vor etwa sechs Jahren begann der Markt von Smart­phones mit austausch­barem Akku sukzes­sive zu schrumpfen. Samsung stellte als einer der wenigen übrig geblie­benen Verfechter diese Bauweise ab 2015 eben­falls ein. Das Galaxy S6 kam ohne Wech­sel­akku daher, der Rest ist bekannt. Der austausch­bare Strom­spei­cher, der über eine lange Zeit als eines der Haupt­ar­gu­mente gegen ein Apple iPhone galt, verschwand in der Versen­kung. Heut­zu­tage erlauben nur noch wenige Smart­phones, wie etwa das Samsung Galaxy Xcover Pro, die Wartung der Batterie.

Auch das Anfang 2020 erschie­nene Galaxy A01 hat einen fest verbauten Akku. Ein Umstand, der sich bei einer poten­zi­ellen Vari­ante ändern könnte. Fakt ist laut den Samsung-Kennern SamMobile, dass es tatsäch­lich ein neues Smart­phone der Südko­reaner mit austausch­barem Akku gibt und dieses in naher Zukunft den Markt erreicht. Die auflad­bare Batterie trägt die Kennung EB-BA013ABY. Der Strom­spei­cher misst 3000 mAh, eine Kapa­zität, welche iden­tisch mit jener des Galaxy-A01-Akkus ist.

Weitere Details zum Wech­sel­akku-Smart­phone

Der mysteriöse Samsung-Akku

SamMobile Eben­falls mit dem Artver­wandten überein stimmt der Daten­platz von 16 GB und 32 GB Flash. Als Farb­va­ri­anten des namen­losen Tele­fons werden Schwarz, Blau und Rot genannt. Neben den Bewoh­nern Asiens sollen auch wir in Europa uns über das – mitt­ler­weile – unkon­ven­tio­nelle Mobil­gerät freuen können. Mit etwas mehr als 100 Euro ist das Galaxy A01 eines der güns­tigsten Android-Smart­phones, welches Samsung bislang heraus­brachte. Der Kosten­faktor des kommenden Handys dürfte ähnlich niedrig ausfallen.