Neuartige Samsung-Foldables & MagSafe am Fold 2

Zweifach faltbares Smartphone

Patently Mobile / Samsung Es gibt neue Entde­ckungen bezüg­lich Foldable-Smart­phones von Samsung, so tauchten Patente auf, welche ein zwei­fach falt­bares Mobil­gerät und eines mit hoch­stell­barem Display zeigen. Bei erst­genanntem Konstrukt handelt es sich um ein nach außen aufklapp­bares Handy ähnlich dem Huawei Mate Xs, jedoch mit zwei Schar­nieren und drei Screen-Elementen. Das zweite Modell hat eine beweg­lich gela­gerte obere Displayhälfte. Wird diese aufge­faltet, kommen zwei zusätz­liche Laut­spre­cher zum Vorschein. Zu guter Letzt gibt es mit dem Galaxy Z Fold 2 5G noch ein weiteres kompa­tibles Smart­phone für Apples Lade­sta­tion MagSafe.

Samsung erwägt doppelt falt­bares Handy

Patently Mobile / Samsung Die Fold­ables von Samsung, Huawei, Moto­rola und Royole haben trotz unter­schied­licher Ausfüh­rungen einen gemein­samen Nenner: Sie verfügen über ein einzelnes Schar­nier. Ob nach außen oder nach innen von einem Smart­phone in ein Mini-Tablet oder von einem beson­ders kompakten Produkt in ein Smart­phone gefaltet, das Display ist stets in zwei Segmente unter­teilt. Zwei Schar­niere könnten hingegen dafür sorgen, dass sich ein Smart­phone in ein ausge­wach­senes Tablet verwan­deln lässt. Patently Apple stieß auf ein Samsung-Patent, welches diese Möglich­keit thema­tisiert. Weiteres zweifach faltbares Smartphone

Patently Mobile / Samsung Das Patent 20200314513 wurde im März 2020 beim US-ameri­kani­schen Patentamt USPTO einge­reicht und diesen Monat bewil­ligt. Vor einem Jahr über­mit­telte der Hersteller das Doku­ment an das südko­rea­nische Patentamt. Während diese Umset­zung recht schlank werden könnte, sind bei einem anderen Ansatz (Patent 20200329569) dicke Schar­niere erkennbar. Dieses Patent geneh­migte die USPTO vor wenigen Tagen.

Besserer Sound: Foldable mal anders

Faltbares Display für besseren Klang

Giuseppe Spinelli (Snoreyn) / LetsGoDigital Die bishe­rigen Smart­phones mit falt­barem Bild­schirm verfolgten entweder das Ziel, sich in ein Tablet zu verwan­deln oder beson­ders platz­spa­rend beim Trans­port zu sein. LetsGoDigital entdeckte jedoch ein weiteres, poten­zielles Einsatz­gebiet. Im Februar 2020 reichte Samsung bei der WIPO (Welt­orga­nisa­tion für geis­tiges Eigentum) ein unge­wöhn­liches Patent ein, welches am 15. Oktober 2020 veröf­fent­licht wurde. Im Grunde handelt es sich hierbei um ein typi­sches Smart­phone in Barren­form, aller­dings lässt sich „die Stirn“ des Displays anwin­keln. Konzept: Galaxy S mit aufklappbarem Bildschirm

Giuseppe Spinelli (Snoreyn) / LetsGoDigital Durch diesen Mecha­nismus kommen weitere Laut­spre­cher zum Vorschein und das Handy offen­bart eine Reso­nanz­kammer für einen volu­minösen Klang. LetsGoDigital ließ vom Desi­gner Giuseppe Spinelli alias Snoreyn Render­bilder aus den Patent­skizzen entwi­ckeln. Das nieder­län­dische Portal hält einen Einsatz der Tech­nologie in einem späteren Galaxy-S-Modell (nach dem Galaxy S21) für möglich.

Apple-Zubehör für das Galaxy Z Fold 2 5G

Max Wein­bach publi­zierte einen inter­essanten Artikel auf Android Police, der sich mit dem Apple MagSafe beschäf­tigt. Bekann­ter­maßen hat das iPhone 12 starke Magnete verbaut, mit denen das induk­tive Lade­gerät an ihm haftet. Das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ist eben­falls mit Magneten bestückt, die ein verse­hent­liches Öffnen des Fold­ables im geschlos­senen Zustand vermeiden. Aufgrund dessen war es bereits abzu­sehen, dass MagSafe auch mit der Konkur­renz funk­tio­nieren könnte. Wein­bach und diverse Besitzer des Galaxy Z Fold 2 bestä­tigen nun die Kompa­tibi­lität. Galaxy Z Fold 2 5G mit Apple MagSafe

Max Weinbach / Android Police Aller­dings sollten User aufpassen, denn die Magnete des Samsung-Handys sind nicht stark genug, damit die Lade­sta­tion das Telefon halten kann.