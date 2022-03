96 Prozent: Samsung dominiert Foldable-Markt in Q4/2021

Bei Herstel­lern wie Xiaomi oder Huawei klappte es 2021 gut mit dem Verkauf klapp­barer Smart­phones – bei Samsung aber noch viel besser. Der vier­tel­jähr­liche Tech­nolo­gie­bericht der Display-Analyse-Platt­form DSCC beschei­nigt, dass Samsung im vierten Quartal 2021 den Markt­sieg für falt­bare Smart­phones errang, und das mit viel Luft nach unten.

Markt­anteil von Samsung in Q4/2021 bei 96 Prozent

Samsung Galaxy Z Flip 3

Bild: Samsung Dem Bericht nach stiegen die herstel­ler­über­grei­fenden Liefe­rungen falt­barer Smart­phones im Jahres­ver­gleich (2021) um insge­samt 520 Prozent auf 4,25 Millionen Einheiten im letzten Quartal. Hierbei führte Samsung den Markt der Fold­ables mit einem Anteil von üppigen 96 Prozent an. Alleine im Zeit­raum von Oktober bis Dezember verkaufte der Hersteller ganze 4,1 Millionen falt­bare Smart­phones. Über das Jahr gesehen lag Samsungs Anteil an den insge­samt ausge­lie­ferten 8 Millionen Einheiten bei 87 Prozent.

Zum Vergleich: Huawei war im Jahr 2021 mit einem Markt­anteil von neun Prozent der zweit­größte Anbieter falt­barer Smart­phones. Hier zeigt sich die enorme Grät­sche zwischen Samsung und anderen Herstel­lern von Fold­ables. Im Jahr 2020 wurden insge­samt nur 2,3 Millionen Fold­ables verkauft, von denen das südko­rea­nische Unter­nehmen 86 Prozent für sich bean­spru­chen konnte.

Galaxy Z Flip 3 als belieb­testes Foldable

Das Galaxy Z Fold 3 bestimmte zwar die Medien im Bereich der Klapper, schaffte es 2021 mit einem Anteil von 26 Prozent aber nur auf Platz zwei der Beliebt­heits­skala. Den ersten Rang im vierten Quartal belegte das klei­nere Galaxy Z Flip 3 mit einem Anteil von 59 Prozent. Im Jahres­über­blick erlangte es beein­dru­ckende 51 Prozent.

Insge­samt verzeich­neten die herstel­ler­über­grei­fenden Umsätze von falt­baren Smart­phones im Laufe des viertel Quar­tals einen Anstieg von 342 Prozent und erreichten ein Rekord­hoch von 5,8 Milli­arden US-Dollar. Der Umsatz­anteil von Samsung lag hier bei satten 92 Prozent.

DSCC erwartet bis Ende 2022 elf Foldable-Hersteller

Im vierten Quartal 2021 gab es nur vier Unter­nehmen, die Smart­phones mit falt­baren Displays ausge­lie­fert haben. DSCC erwartet jedoch, dass sich die Anzahl der Hersteller bis Ende des ersten Quar­tals 2022 auf sechs und bis Ende des Jahres auf elf erhöhen wird.

Da immer mehr Unter­nehmen Fold­ables auf den Markt bringen, wird Samsungs Markt­anteil in Zukunft sicher etwas sinken. Vivo, TCL oder Google sind beste Beispiele für Firmen, bei denen wir mit kommenden Geräten rechnen, die sich gut verkaufen werden. Auch das im Dezember 2021 in China vorge­stellte Oppo Find N wird in diesem Jahr ein Teil­nehmer im Rennen um den erfolg­reichsten Falter sein.

Neue Fold­ables kommen, Samsungs Note-Reihe geht

Im Gegen­satz zum Foldable-Markt verab­schiedet sich Samsung nun endgültig von seiner ehemals erfolg­rei­chen Note-Reihe, wie Roh Tae-moon, Leiter der Smart­phone-Sparte von Samsung, gegen­über Dalian auf dem MWC erläu­tert.

Aufmerk­samen Beob­ach­tern wird aufge­fallen sein, dass Samsung bei seinem Galaxy S22 Ultra den Note-typi­schen Form­faktor aufge­griffen hat, und so soll es laut Roh voraus­sicht­lich auch bei den künf­tigen Flagg­schiff-Serien ein „Ultra“ anstelle des „Note“ geben.

Dank der Beliebt­heit des Ultra-Modells brach die Galaxy S22-Serie Vorver­kaufs­rekorde in Südkorea & Indien. Mehr dazu erfahren Sie in einem anderen Artikel.