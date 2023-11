Samsung dementiert günstiges "Volks-Foldable"

Zumin­dest bei Samsung sollen falt­bare Smart­phones in der Ober­klasse verweilen. Güns­tigere Modelle sind nicht geplant.

Ein Volks-Foldable von Samsung zu einem erschwing­lichen Kosten­faktor bleibt wohl vorerst ein Traum. Kürz­lich berich­teten wir über ein Gerücht, dass der Elek­tronik­kon­zern an einem deut­lich güns­tigeren Falter arbeitet. Ein Pres­sespre­cher des Herstel­lers demen­tierte gegen­über einer südko­rea­nischen Nach­rich­ten­seite dieses Vorhaben. Die Aussage sei haltlos. Mit einem Galaxy Z Flip FE, wie das Produkt hätte heißen können, müssen Verbrau­cher derzeit also nicht rechnen. Moto­rola hat seiner­seits mit dem Razr 40 schon ein Budget-Foldable heraus­gebracht. Verpasst Samsung hier den Einstieg in ein lukra­tives Markt­seg­ment?

Kein Galaxy Z Flip FE oder ähnli­ches Produkt geplant

Günstige Samsung-Falter sind noch nicht geplant

Andre Reinhardt Sowohl das Markt­for­schungs­institut Trend Force als auch der Bran­chen­insider Tech_Rave gingen zuletzt von einem güns­tigeren Foldable der südko­rea­nischen Firma aus. Der gut vernetzte Tipp­geber wollte sogar schon einen Kosten­faktor zwischen 400 und 500 US-Dollar erfahren haben. Samsung sind die Gerüchte wohl nicht entgangen, und so wandte sich ein Pres­sespre­cher an das Nach­rich­ten­magazin Korea JoongAng Daily. Der Mitar­beiter tätigte folgende Aussage: „Wir planen kein falt­bares Telefon für die Mittel­klasse herzu­stellen, die jüngsten Gerüchte haben keine Grund­lage.“

Dies­bezüg­lich sei noch nichts entschieden worden, hieß es weiter von Samsungs Ange­stellten. Ganz ausge­schlossen für die Zukunft scheint ein solches Projekt also nicht zu sein. Aller­dings sieht es für 2024 wohl schlecht für ein Volks-Foldable aus. Mit 1199 Euro UVP für das Galaxy Z Flip 5 fällt die UVP für das güns­tigste Falt-Modell des Herstel­lers ziem­lich hoch aus. Die Preis­emp­feh­lung für das Galaxy Z Fold 5 lautet sogar 1899 Euro.

Moto­rola hat ein preis­wertes Foldable im Angebot

Als die Lenovo-Tochter Moto­rola Mobi­lity im Juni 2023 ihr Razr 40 vorstellte, über­raschte vor allem die UVP in Höhe von 899,99 Euro positiv. Näher dran an einem Falter für die breite Masse war bislang kein Produkt. Inzwi­schen ist der Kosten­faktor für das Razr 40 im hiesigen Handel sogar auf unter 650 Euro gefallen. Mit dem 144-Hz-Display und dem größeren Akku über­trifft das Foldable das Galaxy Z Flip 5. Letzt­genanntes hat aber einen schnel­leren Prozessor, ein größeres Außen­dis­play und einen besseren Wasser­schutz. Für das Galaxy Z Flip 5 werden aktuell circa 750 Euro fällig.

Kürz­lich haben wir getestet, wie sich das Galaxy Z Fold 5 im Alltag schlägt.