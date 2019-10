Samsung Foldable: Kompaktes Konzept vorgestellt

Derzeit tagt Samsungs Entwick­lerkon­ferenz SDC 19 im San Jose Conven­tion Center. Die zwei­tätige Sitzung bietet Raum zur Vorstel­lung von Konzepten und Inno­vationen. In diesem Rahmen hat der südko­reani­sche Elek­tronik­hersteller auch ein neues Konzept eines falt­baren Smart­phones vorge­stellt. Der Fokus liegt auf einem kompak­teren Design.

Neues Fold­able-Konzept

Das Galaxy Fold ist bereits ein inter­essantes Konzept, das die Möglich­keit bietet, ein Display im Tablet-Format zusam­menzu­klappen, um es porta­bler zu machen. Ein Kritik­punkt ist jedoch, dass das Display auf der Vorder­seite im gefal­teten Zustand ziem­lich klein ist. Für Multi­tasking-Aufgaben ist das Aufklappen damit nahezu unaus­weich­lich.



Neues faltbares Design-Konzept von Samsung Neues faltbares Design-Konzept von Samsung

Auf der Entwick­lerkon­ferenz spielte Samsung ein neues Design-Konzept ein, das sich mehr auf Kompakt­heit konzen­triert. Die Design­bilder offen­baren letzt­lich ein Phablet mit entspre­chend großem Display, das sich aber wie ein Flip-Telefon in der Display-Mitte zusam­menklappen lässt. Auf diese Weise erhalten Nutzer ein großes Display, das sich zusam­menge­klappt nun leichter verstauen lässt.

Die Berichte darüber, dass Samsung an neuen falt­baren Konzepten arbeite, sind nicht neu. So ist es denkbar, dass der Hersteller ein güns­tigeres Fold­able-Smart­phone für 2020 plane. Dem Bericht von Anfang September zufolge soll das Display eine Diago­nale von 6,7 Zoll haben, zusam­menge­klappt passe das Handy dann als hand­liches Quadrat in eine Tasche - ein Konzept, das sich an histo­risch an Klapp-Handys anlehnt. Es lässt sich durchaus behaupten, dass sich diese Beschrei­bungen mit den gezeigten Konzept­bildern decken.

Nach­folgend können Sie sich das neue Design-Konzept im Video ansehen:

