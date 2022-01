Samsung zeigt ein halbes Dutzend Falt-Konzepte auf der CES

Dass Samsung das Foldable-Segment sehr ernst nimmt, zeigt der jüngste Auftritt des Herstel­lers auf der CES 2022. Dort präsen­tierte der südko­rea­nische Konzern ein halbes Dutzend Proto­typen von Endge­räten mit falt­baren Displays. Beim Flex S handelt es sich um ein zwei­fach falt­bares Smart­phone, das in zwei unter­schied­lichen Größen reali­siert wurde. Das Flex G ist ein falt­bares Mini-Tablet, dessen Bild­schirm geschlossen voll­ständig geschützt ist. Ein Flex Slidable getauftes Rollable, ein falt­bares Note­book namens Flex Note und ein bieg­samer Smart-Laut­spre­cher (AI Speaker) sind weitere Konzepte.

Gelen­kige Smart­phone-Proto­typen von Samsung

Großes Flex S

Samsung Kaum zu glauben, aber tatsäch­lich ist es schon über drei Jahre her, als Royole mit dem Flexpai das erste Smart­phone mit falt­barem Display vorstellte. Im Herbst 2019 erreichte schließ­lich Samsungs Foldable-Premiere Galaxy Fold den Endkun­den­markt. Mitt­ler­weile hat das Unter­nehmen bereits ein halbes Dutzend Falt-Handys im Gepäck und nicht nur die Anzahl, sondern auch die Viel­falt wird künftig steigen. Ein Smart­phone, das sich in ein schät­zungs­weise 10 Zoll großes Tablet verwan­deln lässt? Durchaus machbar, wie das große Modell des Flex S zeigt. Nach eher 8 Zoll mutet die geöff­nete kleine Vari­ante an. Kleines Flex S

Samsung Flex G

Samsung Erst­genanntes Konzept beein­druckt mit seiner üppigen Display­fläche, letzt­genanntes hat ein trans­parentes Element, wodurch sich geschlossen hinten ein geschützter Bild­schirm­bereich nutzen lässt. Ferner besitzt das kleine Modell ein Kamera-Element an der linken Anzei­gefläche. Während das Flex S einen unge­schützten Display­bereich als Front­dis­play einsetzt, verbirgt das Flex G zuge­klappt die Anzei­gefläche komplett. Auf diese Weise wird das empfind­liche Panel beim Trans­port keinen Gefahren ausge­setzt. Beim Rollable Flex Slidable fällt auf, dass das Display manuell und nicht mecha­nisch ausge­rollt wird. Flex Slidable

Samsung

Samsung Flex Note und AI Speaker

Lenovo und Asus haben bereits Note­books mit falt­baren Bild­schirmen reali­siert, Samsung erwägt ein solches Produkt eben­falls. Der Flex Note getaufte Prototyp ist geschlossen so hand­lich wie ein 13-Zoll-Tablet, beher­bergt aller­dings eine bieg­same Anzeige mit 17 Zoll. Flex Note

Samsung Beson­ders ausge­fallen mutet der clevere Laut­spre­cher AI Speaker an. Stan­dard­mäßig erin­nert dieser an eine kleine Litfaß­säule, aller­dings umman­telt von einem Display. Per Handy lässt sich das Smart-Home-Produkt entfalten, womit der Nutzer einen flachen, 12 Zoll großen Tablet-Bild­schirm erhält. AI Speaker

Samsung Alle Videos zu den Konzepten finden Sie hier. (via Arstech­nica)

Ende 2021 tauchte ein Samsung-Patent ähnlich dem Flex S auf.