Gerücht: Kein Exynos-Chip im Samsung Galaxy S24

Ein Leaker behauptet, dass Samsung keine Exynos-Chips in der Galaxy-S24-Serie verbauen wird. Könnte das auf den ausschließ­lichen Einsatz des Snap­dragon 8 Gen 3 hinweisen?

Samsung verbaute in den Smart­phone-Modellen früherer Galaxy-S-Serien übli­cher­weise zwei verschie­dene Chip­sätze. Während die Tele­fone in China, Kanada und den USA von einem Qual­comm Snap­dragon ange­trieben wurden, kamen die Geräte andern­orts mit dem jeweils neuesten selbst entwi­ckelten Exynos-Chip­satz in den Handel.

Samsung bricht mit Tradi­tion

Snapdragon by Qualcomm

Bild: Pixabay / Monoar_CGI_Artist

Eine Ausnahme gab es im Jahr 2015. Damals verei­telten Über­hit­zungs­pro­bleme den Einsatz des Snap­dragon 810, sodass Samsung in allen Modellen der Galaxy-S6-Serie Exynos-Prozes­soren instal­lierte. Mit seiner dual-orien­tierten Tradi­tion hat der südko­rea­nische Hersteller auch bei seinen dies­jäh­rigen Flagg­schiffen gebro­chen und in sämt­lichen Galaxy-S23-Vari­anten einen Snap­dragon 8 Gen 2 verbaut. Genau genommen handelt es sich hierbei um den "Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy SoC" mit einem auf 3,36 GHz über­tak­teten X-3-Kern.

Nun verkündet ein eher unbe­kannter Leaker namens Connor auf Twitter, dass auch die im nächsten Jahr erwar­tete Galaxy-S24-Reihe keinen Exynos-Chip verwenden wird. Die künf­tige High-End-Serie könnte demzu­folge mit dem Snap­dragon 8 Gen 3 SoC ausge­stattet sein, über den gerade einige Gerüchte kursieren.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Darum ist der Snap­dragon in der S24-Serie wahr­schein­lich

So twit­terte der Leaker Reve­gnus (@Tech_Reve) beispiels­weise, dass der Snap­dragon 8 Gen 3 mit einer 1-5-2-Kern­archi­tektur mit einem Cortex-X4-Mega­kern mit einer Takt­fre­quenz von bis zu 3,2 oder 3,75 GHz (hier wider­spricht er sich selbst), fünf Cortex-A720-CPU-Kernen mit einer Takt­fre­quenz von 3,0 GHz und zwei Cortex-A520-CPU-Kernen mit 2,0 GHz kommt.

Ein weiterer Tipp­geber namens RGcloudS sagt, dass der neue Chip eine 1-4-3-Konfi­gura­tion mit einem Hoch­leis­tungs-Cortex-X-4-CPU-Kern verwenden wird, der mit einer Geschwin­dig­keit von 3,70 GHz läuft. Einzig in der Annahme, dass der Chip von TSMC unter Verwen­dung eines 4-nm-Prozess­kno­tens herge­stellt wird, sind sich beide Leaker einig.

SamMobile zufolge arbeitet Samsung an der Entwick­lung eines neuen Exynos-Chip­satzes auf Basis von ARM-CPU-Kernen. Der High-End-SoC wird jedoch aller Voraus­sicht nach nicht recht­zeitig fertig sein, um in der Galaxy-S24-Serie zu debü­tieren und demnach, wenn über­haupt, erst in der Galaxy S-25-Reihe zum Einsatz kommen. Inso­fern könnte der jüngste Tweet recht behalten.

Rund um die Vorbe­steller-Aktion des Galaxy S23 hatte es Chaos im Samsung-Shop gegeben. Wie sich das Unter­nehmen dazu äußert, erfahren Sie in einem anderen Artikel.