Exynos Connect U100: Samsung stellt Ultrabreitband-SoC vor

Samsung hat wich­tige Ankün­digungen voll­zogen, die neue Marke Exynos Connect und das erste dazu­gehö­rende Produkt U100 wurden vorge­stellt. Unter der Marke will der Hersteller Chip­sätze mit Funk­modulen geringer Reich­weite anbieten, darunter Wi-Fi, Blue­tooth und Ultrab­reit­band. Zu letzt­genannter Kate­gorie zählt dann auch der Exynos Connect U100. Er besitzt neben dem Base­band auch eFlash-Spei­cher und einen Prozessor für die Ener­gie­ver­wal­tung. Der U100 soll sich nicht nur für das Tracking, sondern auch digi­tale Auto­schlüssel sowie Mixed-Reality-Anwen­dungen eignen.

Für den kleinen Funk­bedarf: Exynos Connect U100

Der Exynos Connect U100 wurde enthüllt

Bild: Samsung Samsung bietet nicht nur Exynos-SoCs, sondern auch Exynos-Modems für mobile Endge­räte an. Das Halb­leiter-Port­folio wird jetzt um Exynos Connect erwei­tert. Mit diesem Angebot richtet sich der Hersteller sowohl an die Indus­trie als auch den privaten Sektor. In der Pres­semit­tei­lung bewirbt die südko­rea­nische Firma die beson­ders akku­rate Ortung des U100. Es soll eine hohe Präzi­sion im einstel­ligen Zenti­meter­bereich geben. Außerdem gebe es eine Abwei­chung der Rich­tungs­bestim­mung von unter fünf Grad.

Möglich werden die genauen Werte durch eine effi­ziente Messung der Signal-Ausbrei­tungs­zeit (ToA, Time of Arrival) und des 3D-Einfalls­win­kels (AoA, Angle of Arrival). Samsung erhielt für den Exynos Connect eine Zerti­fizie­rung des FiRa-Konsor­tiums, eine unab­hän­gige Orga­nisa­tion für die Ultrab­reit­band-Konfor­mität. Ferner erfüllt das Produkt die Vorgaben des Car-Connec­tivity-Konsor­tiums für digi­tale Auto­schlüssel gemäß Release 3.0.

Anwen­dungs­sze­narien für den Exynos U100

Durch seine kurze Reich­weite und breitem Frequenz­spek­trum kann Ultrab­reit­band (UWB) schnell Daten bei geringem Strom­ver­brauch verar­beiten. Räum­lich­keit und Rich­tung lassen sich präzise bestimmen. Das präde­sti­niert die Tech­nologie für den Einsatz in Objekt-Trackern oder in digi­talen Auto­schlüs­seln.

Über­dies kann sich Samsung vorstellen, dass sich der Exynos Connect U100 gut für Anwen­dungen der erwei­terten Realität (Augmented Reality, AR) und virtu­ellen Realität (Virtual Reality, VR) eignet. Diese Mixed-Reality-Bereiche benö­tigen eine exakte Echt­zeit-Verfol­gung von sich bewe­genden Personen.

Bei den Exynos-Modems lief es für Samsung zuletzt nicht ganz rund. Es wurden Sicher­heits­lücken der Exynos-Funk­module entdeckt, die nicht nur Galaxy-Smart­phones, sondern auch andere Handys mit dieser Hard­ware betreffen.