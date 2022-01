Exynos 2200: Samsung stellt neuen Smartphone-Chip vor

Vergan­gene Woche berich­teten wir, dass Samsung das Event, um den neuen Smart­phone-Chip Exynos 2200 einzu­führen, abge­blasen hat. Es lag nahe, dass es sich bei dem Exynos 2200 um den Prozessor handelt, der in der Galaxy-S22-Serie zum Einsatz kommt. Da sich Samsung mit der Neuvor­stel­lung zurück­gehalten hat, wurde sogleich speku­liert, ob auch die für Europa gedachten Modelle der neuen S22-Serie mit einem Snap­dragon-Prozessor ausge­stattet sein könnten. Datenblätter Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Ultra

Einem Bericht von Busi­ness­korea zufolge wollte Samsung den neuen Exynos 2200 dann aber gemeinsam mit Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra enthüllen. Nun über­rascht Samsung doch schon vorher mit dem Smart­phone-Chip, der mit einer Grafik­ein­heit bestückt ist, die auf AMD RDNA 2-Archi­tektur basiert. Das soll unter anderem für beson­dere mobile Gaming-Erleb­nisse auf dem Smart­phone sorgen.

Samsung Exynos 2200: Das soll er leisten

Neuer Chip: Samsung Exynos 2200

Bild: Samsung Samsung schraubt an der Leis­tung seiner Smart­phone-Chips. Der Exynos 2200 verfügt über eine Samsung Xclipse-Grafik­pro­zes­sor­ein­heit (GPU), die auf einer AMD RDNA 2-Archi­tektur, wie es genau heißt. AMD, der Hersteller von Grafik­chips, die unter anderem in Spie­lekon­solen verwendet werden, soll mit seinen Kompe­tenzen nun auch im mobilen Sektor glänzen. Samsung spricht von einem "ulti­mativen Handy­spiel­erlebnis", und auch die Leis­tung in Social-Media-Apps und in der Smart­phone-Foto­grafie sollen sich mit der neuen Prozes­sor­ein­heit verbes­sern.

Die Xclipse-GPU wird vom Hersteller als Hybrid-Grafik­pro­zessor bezeichnet, der sich zwischen der Konsole und mobilen Grafik­pro­zes­soren posi­tio­niert. Grafik­fea­tures wie Hard­ware beschleu­nigtes Raytra­cing sollen nun möglich sein. Das soll beispiels­weise für realis­tische Licht­effekte in Spielen sorgen.

Im Bereich der Smart­phone-Foto­grafie soll die Archi­tektur des Bild­signal­pro­zes­sors des Exynos 2200 Sensoren mit bis zu 200 Mega­pixel Auflö­sung unter­stützen können. Höhere Bild­wie­der­hol­fre­quenzen von Smart­phone-Displays sind laut Hersteller mit dem neuen Prozessor bis zu 144 Hz möglich. Laut Samsung befindet sich der Exynos 2200 derzeit in der Massen­pro­duk­tion.

Galaxy S22 mit Exynos 2200 in euro­päi­schem Shop gelistet

Es wird davon ausge­gan­genen, dass Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra mit dem Exynos 2200 ausge­stattet sind - zumin­dest in Europa, also auch hier­zulande.

Jüngst berichtet das Online-Portal Gsmarena, dass euro­päi­sche Einzel­händler wie Zanetti Shop und Epto in Italien das Galaxy S22 bereits mit dem Exynos-2200-Prozessor in ihren Shops listen. In diesem Zusam­men­hang ist auch von Preisen die Rede. So soll das Galaxy S22+ mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB 1190 Euro kosten. Gsmarena speku­liert, dass es sich dabei mögli­cher­weise um einen Platz­halter handelt. Ansonsten wäre das Galaxy S22+ im Vergleich zum Vorgänger deut­lich teurer. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S21+ kostete in Deutsch­land im vergan­genen Jahr 1049 Euro (128 GB).

Höhere Preise der Galaxy-S22-Serie im Gegen­satz zu den Ahnen sind jedoch denkbar. Welche Gründe dafür spre­chen, lesen Sie in einer weiteren News.