Exynos 2100: Motor des Galaxy S21 zeigt sich am 12. Januar

Der Galaxy-S21-Antrieb wird am 12. Januar enthüllt

Samsung Samsung lädt zum Einschalten eines Live-Streams am 12. Januar 2021ein. Bei dieser Über­tra­gung soll der neue Exynos-Chip­satz offi­ziell vorge­stellt werden. Von den Problemen der jüngsten SoCs dieser Platt­form gebeu­telte Konsu­menten dürften dieser Enthül­lung skep­tisch gegen­über­stehen. Schließ­lich hatten Krea­tionen wie der Exynos 990 in puncto Arbeits­geschwin­dig­keit, Strom­ver­brauch und Hitze­ent­wick­lung im Vergleich zu Qual­comms Snap­dragon-Produkten das Nach­sehen. Der erwar­tete Exynos 2100 soll aber endlich für eine Kehrt­wende sorgen, worauf auch der Slogan „Exynos is back“ hindeutet.

Poten­zieller SoC-Heils­bringer kommt am 12. Januar

Samsung Hard­ware-begeis­terte sollten sich den Dienstag nächster Woche vormerken. An diesem Tag präsen­tiert Samsung in Form eines Live-Streams seinen neuen Exynos-Chip­satz. Hier­zulande muss man dann um 15 Uhr beim YouTube-Kanal des Herstel­lers vorbei­schauen. Einen Teaser-Clip veröf­fent­lichte der Konzern vor kurzem. Dieser hat außer bunten Quadraten, die sich letzt­end­lich zur Ober­seite eines Exynos-SoC formen und mysti­schen Klavier­klängen aller­dings nichts zu bieten. Die Beschrei­bung ist inter­essanter. Samsung weist darauf hin, dass es sich um das erste virtu­elle Exynos-Event handelt und verlinkt zu einer Count­down-Webseite.

Exynos 2100: Voll­wer­tige Alter­native zum Snap­dragon 888?

Wer lieber auf der Webprä­senz des Konzerns anstatt auf YouTube das Event verfolgen möchte, sollte sich diesen Link vormerken. Auch für Inter­essenten des Galaxy S21 , das am 14. Januar demons­triert wird, lohnt sich die Über­tra­gung, denn der Exynos 2100 treibt in Europa das Samsung-Flagg­schiff an.

Samsung hat lange Zeit versucht, mit seinen haus­eigenen Mongoose-Prozes­sor­kernen an die Konkur­renz heran­zukommen, dieses Vorhaben gab der Konzern schließ­lich auf. Die Exynos-2100-Platt­form bedient sich voll­kommen bei ARM und dessen Cortex-Archi­tektur. Ein pfeil­schneller Cortex-X1-Prozes­sor­kern, drei leis­tungs­fähige Cortex-A78-Kerne und vier beson­ders strom­spa­rende Cortex-A55-Kerne sollen laut Bran­chen­ken­nern verbaut sein. Für die Grafik­berech­nungen kommt eine Mali-G78-GPU zum Einsatz. Der Exynos 2100 ist höchst­wahr­schein­lich im effi­zienten Ferti­gungs­pro­zess 5 nm EUV konstru­iert.

Mit diesen Spezi­fika­tionen könnten Samsung Kunden einen adäquaten Ersatz zur Qual­comm-Basis für die nahende Galaxy-S21-Reihe erhalten. Schon Samsungs im November 2020 vorge­stellter Exynos 1080 war ein großer Sprung nach vorne. Mögliche Preise des Galaxy S21 lesen Sie hier.