Samsung denkt über Aufspaltung des Unternehmens nach

Die Prüfung einer möglichen Aufspaltung soll mindestens sechs Monate dauern Eine Auf­spaltung könne die Bildung einer Dach­gesellschaft einschließen, teilte der süd­koreanische Technologie-Riese heute mit, der auch die Nummer Eins bei Speicher­chips und Fernsehern ist. Samsung reagierte damit unter anderem auch auf Forderungen des US-Investors Elliot Management, der Aktionär bei Samsung Electronics ist, nach einem Konzern­umbau.

In einem offenen Brief hatte der US-Hedgefonds im Oktober kritisiert, dass das Beteiligungs­geflecht der Samsung-Gruppe - deren Flagg­schiff der Elektro-Hersteller ist - zu kompliziert sei. Samsung solle ein Unternehmen abspalten, das für das operative Geschäft zuständig ist, sowie eine Holding bilden.

Samsung habe in den vergangenen Jahren Schritte zur Ver­einfachung der Geschäfts­tätigkeiten unter­nommen, um sich auf die Kern­fähigkeiten zu konzentrieren, hieß es in der Firmen­mitteilung. Die Suche nach der "optimale Struktur" hänge unter anderem von strategischen, rechtlichen und finanziellen Erwägungen ab. Die Über­prüfung, an der auch externe Berater beteiligt seien, könne mindestens sechs Monate in Anspruch nehmen. Samsung war zuletzt wegen einer weltweiten Rück­ruf­aktion für sein Smartphone Galaxy Note 7 wegen Brand­gefahr bei den Akkus unter Druck geraten.