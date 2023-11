"Dream Chip": Das ist am Samsung-Exynos-Gerücht dran

Derzeit macht ein Gerücht die Runde, Samsung soll seine Chip-Sparte umbe­nennen. Statt Exynos ist von einem Chip­satz namens "Dream Chip" die Rede. Einem Bericht zufolge klärt Samsung nun selbst auf, was an dem Gerücht dran ist.

Exynos bleibt Exynos

Offenbar ist an dem Rebran­ding nichts dran, wie das Online-Portal Android Autho­rity berichtet. Das habe Samsung Android Autho­rity mitge­teilt. Es gebe derzeit keine Pläne, die Chip­familie umzu­benennen. Demnach werden auch künf­tige Prozes­soren des südko­rea­nischen Herstel­lers mit dem Namen Exynos dekla­riert sein. Bei "Dream Chip" handele es sich ledig­lich um einen internen Projekt­namen. Ob sich die Bezeich­nung an einen bestimmten Chip­satz richtet oder gene­rell die Exynos-Familie gemeint ist, bleibt offen. Im Nachfolger des Samsung Galaxy S23+ (Bild) könnte wieder ein Exynos-Chip werkeln

Foto: teltarif.de Bald wird die Samsung-Galaxy-S24-Serie erwartet. Während die Galaxy-S23-Serie welt­weit mit dem Snap­dragon 8 Gen 2 in einer Sonder­edi­tion für Galaxy-Smart­phones veröf­fent­licht wurde, könnte es bei der Galaxy-S24-Serie wieder eine Zwei-Klassen-Gesell­schaft geben. Zum einen könnten Modelle mit dem aktu­ellen Snap­dragon 8 Gen 3 von Qual­comm bestückt sein. Zum anderen ist die Rede davon, dass Kunden bestimmter Märkte Modelle mit einem Chip namens Exynos 2400 erhalten sollen.

Zur Galaxy-S24-Serie gibt es bereits einige Infor­mationen, die sich in den kommenden Wochen vermut­lich entweder bekräf­tigen oder auch nochmal umge­krem­pelt werden. Nichts ist unmög­lich. Im Großen und Ganzen geben die verfüg­baren Infor­mationen aber einen guten Blick darüber preis, was von der Galaxy-S24-Serie zu erwarten ist.

Voraus­sicht­lich wird Samsung wieder drei Modelle als direkte Nach­folger von Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra laun­chen. Wie das Galaxy S24 Ultra aussehen soll, zeigen Render­bilder. Mögli­cher­weise gibt es eine flache Front statt eines gebo­genen Display-Designs wie beim Galaxy S23 Ultra.

Künst­liche Intel­ligenz ist zum Hype geworden. Unter Umständen könnte KI bei der Galaxy-S24-Serie zum Verkaufs­argu­ment werden. Die KI beim Galaxy S24 soll dazu in der Lage sein, Live-Über­set­zung für Anrufe zu bieten. Das Datum des Unpa­cked Events soll auf die zweite Januar-Hälfte fallen.

