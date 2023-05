"Display Week": Samsung zeigt Rekord-Rollable

Im Rahmen der alljähr­lichen Display Week präsen­tiert Samsung seine neuen Errun­gen­schaften bei bieg­samen Anzeigen. Unter anderem gelang dem Hersteller ein Rekord für roll­bare Displays. Konnte man diese bislang nur bis zum Faktor drei skalieren, schafft der Elek­tronik­kon­zern jetzt eine fünf­fache Skalier­bar­keit.

Ein an das Galaxy Z Fold 4 erin­nerndes Panel, das sich sowohl nach innen als auch nach außen falten lässt, wird eben­falls demons­triert. Ferner gelang Samsung ein Novum anhand eines Bild­schirms mit inte­griertem Herz­fre­quenz­sensor.

Samsung spielt auf der Display Week eine große Rolle

Links zusammengerollt, rechts aufgerollt

Bild: Samsung Vom 23. bis zum 25. Mai findet im Los Angeles Conven­tion Center in Kali­for­nien die jähr­liche Veran­stal­tung SID Display Week statt. Selbst­redend ist auch Bild­schirm-Experte Samsung zugegen. In einer Pres­semit­tei­lung fasst das südko­rea­nische Unter­nehmen seine High­lights der Messe zusammen. Beson­ders stolz ist die Firma auf sein neues roll­bares Display. Bislang ließen sich laut Samsung falt­bare und aufschieb­bare Panels maximal um das Drei­fache erwei­tern. Das jüngst vorge­stellte Produkt schafft es aller­dings, die 49 mm lange Anzei­gefläche auf 254,4 mm zu hieven.

Möglich wird dieser Prozess, weil das Display um ein O-förmiges Konstrukt gewi­ckelt ist, das an eine Schrift­rolle erin­nert. Ein weiteres Konzept wurde zwar schon von Wett­bewer­bern in ähnli­cher Form aufge­griffen, wirkt aber dennoch span­nend. Ein Prototyp, welcher dem Galaxy Z Fold 4 ähnelt, hat einen cleveren Kniff. Flex In and Out

Bild: Samsung Das Mobil­gerät besitzt ein sowohl nach innen als auch nach außen um 360 Grad falt­bares Display. Eine solche Bauweise macht den Einsatz eines Zweit­bild­schirms obsolet. Ein Flex Note getauftes falt­bares Tablet sowie ein gleich­zeitig falt­bares und roll­bares Produkt zählen zu den weiteren Ausstel­lungs­stü­cken mit bieg­samem Bild­schirm.

Samsung präsen­tiert ein Sensor OLED Display

Herzfrequenzsensor im Display

Bild: Samsung Aktuell lassen sich sowohl Finger­abdruck­sen­soren als auch Kameras unter Displays verbaut nutzen. Samsung hat es mit dem Sensor OLED Display geschafft, ein weiteres Modul im Panel zu inte­grieren. Dieses Bauteil misst sowohl die Herz­fre­quenz als auch den Blut­zucker. Bemer­kens­wert ist die Umset­zung.

Die licht­emp­find­liche orga­nische Foto­diode (OPD) ist keine externe Kompo­nente, sondern Bestand­teil des Panels selbst. Samsung hat als erster Hersteller ein Modul reali­siert, das Finger­abdrücke und gesund­heit­liche biome­tri­sche Daten zugleich scannen kann. Um den Blut­zucker akkurat zu messen, lassen sich Finger von beiden Händen simultan scannen.

