Samsung: Weltweit erstes 240-Hz-OLED-Display für Laptops

Zur Display Week, die vom 8. bis 13. Mai in San Jose, Kali­for­nien, in den USA statt­findet, hat Samsung einige inter­essante Screen-Inno­vationen mitge­bracht, darunter zwei falt­bare und verschieb­bare Displays sowie den welt­weit ersten 240-Hz-Laptop-OLED-Bild­schirm.

Flex G und Flex S im Smart­phone- und Tablet-Format

Beson­dere Aufmerk­sam­keit gebührt einem OLED-Display-Prototyp namens Flex G, der ange­sichts seiner Größe in Smart­phones zum Einsatz kommen könnte und sich zweimal nach innen klappen lässt. Ein ähnli­ches Konzept wendet der Hersteller beim größeren Flex S an, dessen Flügel sich sowohl nach innen als auch nach außen klappen lassen.

Als weiteres High­light stellt Samsung einen verschieb­baren 6,7-Zoll-OLED-Screen vor, der nach oben hin ausfährt, was sich beim Surfen im Internet, Scrollen durch Doku­mente oder Social-Media-Apps als nütz­lich erweisen dürfte. Samsung auf der Display Week 2022 mit doppelt faltbaren Screens

Bild: Sammobile / wwngbi Mit 12,4 Zoll könnte der vierte vorge­stellte Bild­schirm eher in Geräten im Tablet-Format zum Einsatz kommen. Das OLED-Panel erwei­tert sich hori­zontal nach links und rechts, um je nach Bedarf zwischen 8,1 Zoll und 12,4 Zoll zu wech­seln.

Wann und in welchen Smart­phones oder Tablets die Screens Verwen­dung finden, hat der südko­rea­nische Tech­nolo­gie­riese bislang noch nicht verlauten lassen. Für das erste und dritte Display könnten wir uns den Einsatz in einer der kommenden Galaxy-Fold-Z-Reihen vorstellen.

Erstes OLED-Panel für Laptops mit 240 Hz

Eine Welt­pre­miere feiert Samsung mit dem welt­weit ersten OLED-Bild­schirm für Laptops, der mit einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 240 Hz auftrumpft. Hier­durch ist das 15-Zoll-Panel mit QHD-Auflö­sung wie geschaffen für Spiele. Der Bild­schirm wird voraus­sicht­lich über HDR10+- und Dolby-Vision-Funk­tionen verfügen.

Kein Wunder also, dass sich der Gaming-Laptop-Hersteller Razer das Display bereits für sein Razer-Blade-15-Note­book gesi­chert hat, das im vierten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen und stolze 3500 US-Dollar kosten soll. Das Device ist mit einer Intel-CPU der 12. Gene­ration und der Nvidia-RTX-3070-Ti-GPU ausge­stattet.

Falt­bares Hand­held-Display

Samsung: Faltbares OLED-Display für Handhelds

Bild: Sammobiles / wwngbi Für Gamer stellt Samsung außerdem einen in zwei Hälften falt­baren OLED-Screen vor, der in Hand­held-Spie­lekon­solen verwendet werden kann. Ähnlich wie bei der Nintendo Switch finden zwei Gaming-Controller an den Seiten des Bild­schirms Platz.

Die Kollegen von Sammo­bile mutmaßen, dass Nintendo womög­lich in Zukunft im Rahmen seiner Switch-Serie ein Gaming-Hand­held mit falt­barem Display heraus­bringen könnte. Der Fantasie sind bekann­ter­maßen keine Grenzen gesetzt.

Während Samsung neue Displays heraus­bringt, stellt Apple den iPod ein. Näheres dazu lesen Sie in einer weiteren News.