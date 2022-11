Cyber Monday: Samsung S22 Ultra & Flip 4 zu Top-Preisen?

Die "Cyber Monday" genannte Shop­ping-Aktion ist in vollem Gange. Noch bis 23:59 Uhr laufen im Samsung Online-Shop Deals zu Smart­phone-Flagg­schiffen wie dem Galaxy S22 Ultra. Wir machen den Preis­ver­gleich.

Nach den Black-Friday-Wochen gibt es jetzt mit dem Cyber Monday den ersten Shop­ping-Höhe­punkt in der Vorweih­nachts­zeit. Wir sind auf eine weitere Aktion im Samsung Online-Shop gestoßen, bei der es unter anderem Smart­phone-Flagg­schiffe des Herstel­lers güns­tiger gibt. Die Ange­bote lassen aufhor­chen, sind sie doch vermeint­lich ziem­lich günstig. Ob das aber auch tatsäch­lich so ist, erfahren wir nur nach einem Preis­ver­gleich mit den Ange­boten anderer Händler.

Nach­fol­gend haben wir uns aus ausge­wählte Ange­bote im Samsung Online-Shop ange­schaut. Bitte beachten Sie, dass wir im Preis­ver­gleich über die Such­maschine idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigt haben, die unter Umständen aber güns­tiger sein können als die ange­gebenen Preise. Markt­preise von Smart­phones können sich schnell ändern, weshalb der Preis­ver­gleich nur begrenzte Zeit gültig sein kann. Die Ange­bote im Samsung Online-Shop laufen noch bis heute, 28. November, 23:59 Uhr.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

Foto: teltarif.de

Samsung redu­ziert sein noch aktu­elles Flagg­schiff Galaxy S22 Ultra. Verfügbar ist es in verschie­denen Farben und in den Konfi­gura­tionen mit 128 GB, 256 GB und 512 GB Spei­cher­kapa­zität. Beispiel­haft haben wir die Versionen in der Farb­vari­ante "Phantom Black" ausge­wählt.

Das Galaxy S22 Ultra mit 128 GB Spei­cher kostet im Samsung Online-Shop derzeit 829 Euro inklu­sive Versand­kosten. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich dabei auch um das beste Angebot. Andere Händler wie Galaxus (954,81 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Gomibo.de (958 Euro inklu­sive Versand­kosten) veran­schlagen höhere Preise.

Die Vari­ante mit 256 GB Spei­cher ist bei Samsung direkt zum Preis von 929 Euro zu bekommen. Bei diesem Angebot handelt es sich derzeit eben­falls um den besten Preis. Händler wie carbon­phone (1009 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Gomibo.de (1048 Euro inklu­sive Versand­kosten) listen das Galaxy S22 Ultra mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität zum Stand jetzt zu höheren Preisen.

Wer mehr Spei­cher benö­tigt, kann einen Blick auf das Samsung-Angebot zum Galaxy S22 Ultra mit 512 GB werfen. Dieses Modell ist im Samsung Online-Shop noch bis Mitter­nacht zum Preis von 1029 Euro zu bekommen. Beim Vergleich des Ange­bots mit denen anderer Händler entpuppt sich auch diese Samsung-Aktion als beste Preis-Offerte. Händler wie Talk Point (1093,50 Euro) und carbon­phone (1119 Euro inklu­sive Versand­kosten) haben höhere Preise.

Details zum Samsung Galaxy S22 Ultra lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Das Galaxy A53 5G

Bild: Samsung Trotz der güns­tigen Ange­bote zum Galaxy S22 Ultra handelt es sich weiterhin um ein Smart­phone mit hohen Anschaf­fungs­kosten. Das Samsung Galaxy A53 5G ist ein güns­tigeres Modell, das der Mittel­klasse zuzu­ordnen ist. Samsung will Prognosen zufolge das Galaxy A53 5G aber nicht weniger lange mit wich­tigen Soft­ware-Aktua­lisie­rungen bedenken und verspricht bis zu vier Gene­rationen von OneUI/Android-OS-Upgrades und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates.

Im Samsung Online-Shop wird das Galaxy A53 5G mit 256 GB unter anderem in der Farbe "Awesome Black" zum Preis von 319 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten. Der Preis ist gut, kostet das Modell bei anderen Händ­lern wie Galaxus (404,57 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Gomibo.de (413 Euro inklu­sive Versand­kosten) derzeit mehr.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 kostet je nach Spei­cher­vari­ante weit über 1000 Euro. Samsung hat im Rahmen der Cyber-Monday-Deals eine Gutschein-Code-Aktion für die Modelle mit 128 GB, 256 GB und 512 GB geschaltet. Die Foldable-Vari­anten sind in verschie­denen Farben erhält­lich, wir wählen zwecks Preis­ver­gleich die Farbe "Graphite".

Mit 128 GB Spei­cher kostet das Galaxy Z Flip 4 1099 Euro. Zunächst muss das Foldable in den virtu­ellen Waren­korb gelegt und dort der Gutschein­code BF2022 einge­geben werden. Der Preis redu­ziert sich anschlie­ßend auf 739 Euro. Dabei handelt es sich grund­sätz­lich um einen guten Preis, etwas güns­tiger ist das Galaxy Z Flip 4 mit 128 GB beim Händler Elec­tro­nics (728,89 Euro) zu bekommen. Samsung Galaxy Flip 4

Bild: teltarif.de Samsung verkauft die 256-GB-Vari­ante zum Preis von 789 Euro. Dazu muss auch wieder der genannte Gutschein­code im Waren­korb einge­löst werden. Andere Händler wie Elec­tro­nics (761,79 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Note­books­bil­liger (762 Euro inklu­sive Versand­kosten) handeln das Modell jedoch zu güns­tigeren Preisen.

Das Galaxy Z Flip 4 mit 512 GB Spei­cher kostet bei Samsung mit Gutschein­code 859 Euro. Auch hier sind andere Händler wie Note­books­bil­liger (849,95 Euro inklu­sive Versand­kosten) und computer universe (855,90 Euro inklu­sive Versand­kosten) güns­tiger.

Details zum Samsung Galaxy Z Flip 4 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Die Gutschein-Code-Ange­bote zum Samsung Galaxy Z Fold 4 gehören zu den derzeit besten. Als Beispiel sei hier die Vari­ante mit 1 TB Spei­cher zum Preis von 1449 Euro genannt. Das Foldable kostete einst sagen­hafte 2159 Euro. Aufgrund der beschränkten Verfüg­bar­keit des 1-TB-Modells auf den Samsung Online-Shop ist das Angebot konkur­renzlos. Ledig­lich bei Market­place-Händ­lern ist die Vari­ante güns­tiger zu bekommen.

Die Galaxy-S23-Serie steht in den Start­löchern. Das Galaxy S23 Ultra könnte einen größeren Finger­abdruck­sensor bekommen. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.