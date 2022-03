Samsung Chromebook 2 360: Budget-Convertible vorgestellt

Samsung erwei­tert mit dem "Galaxy Chrome­book 2 360" sein Port­folio an Arbeits­geräten. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Mix aus Laptop und Tablet, weil Eingaben auch per Touch-Befehl auf dem Display gemacht werden können. Für den Einsatz unter­wegs sind Nutzer nicht an eine WiFi-Verbin­dung gebunden, sondern können je nach Ausfüh­rung des Modells auch die inte­grierte LTE-Mobil­funk­schnitt­stelle des Conver­tibles nutzen.

Preis­lich liegt das Samsung Galaxy Chrome­book 2 360 mit unter 600 Euro eher im Budget­bereich statt im High-End-Segment, das Samsung auch mit deut­lich teureren mobilen Compu­tern bestückt. Ange­spro­chen werden sollen mit dem Galaxy Chrome­book 2 360 Schüler und Studenten bezie­hungs­weise wird die Einsatz­mög­lich­keit speziell für Bildungs­ein­rich­tungen hervor­gehoben.

Chrome­book 2 360 - wich­tige Details

Das Samsung Chromebook 2 360 lässt sich auch als Tablet nutzen

Bild: Samsung Das Galaxy Chrome­book 2 360 verfügt über ein LCD-Panel mit 12,4 Zoll Diago­nale und einer maxi­malen Auflö­sung von WQXGA (2560 mal 1600 Pixel). Auf die Waage bringt das Galaxy Chrome­book 2 360 ein Gewicht von 1,28 Kilo­gramm. Zum Vergleich: Das 13,3 Zoll große MacBook Air mit M1-Chip von Apple hat laut Herstel­ler­angaben je nach Gerä­tekon­figu­ration ein Gewicht von 1,29 Kilo­gramm.

Wich­tige Schnitt­stellen des Galaxy Chrome­book 2 360 sind WiFI 6, Blue­tooth 5.1, ein 3,5-mm-Klin­ken­anschluss für kabel­gebun­dene Head­sets, ein microSD-Slot, ein USB-Typ-C-Anschluss sowie eine USB-Typ-A-Buchse (3.2). Die Webcam liefert HD-Auflö­sung. Samsung verbaut einen Prozessor vom Typ Intel Celeron N4500. Der Akku unter­stützt schnelles Aufladen mit 45 W.

Das Galaxy Chrome­book 2 360 kann nicht nur wie ein klas­sischer Laptop über die ange­bun­dene Tastatur verwendet werden, sondern bietet durch das Touch-Display auch die Möglich­keit, Eingaben auf dem Display per Finger zu machen. Für das Tablet-Erlebnis kann - wie auf dem Bild­mate­rial oben zu sehen - das Display über ein Schar­nier auf die Rück­seite der Tastatur geklappt werden.

Preise und Verfüg­bar­keit

Das Samsung Chromebook 2 360 ist ein Mix aus Laptop und Tablet

Bild: Samsung Das Samsung Chrome­book 2 360 wird in zwei Versionen ange­boten. Beide Versionen verfügen über 4 GB Arbeits­spei­cher und 64 GB interne Spei­cher­kapa­zität und sind in der Farb­vari­ante Silber zu bekommen. Das Galaxy Chrome­book 2 360 kostet mit reiner WiFi-Unter­stüt­zung 549 Euro. Wer das Modell mit LTE-Mobil­funk­schnitt­stelle nutzen möchte, zahlt 599 Euro. Beide Vari­anten sollen ab dem 29. April verfügbar sein.

Einem Bericht zufolge will Apple künftig iPhones im Abo anbieten. Details zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.