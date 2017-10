Samsung hat eine neue Cashback-Aktion gestartet, durch die Käufer eines Galaxy-Tablets bis zu 200 Euro des Kaufpreises zurück bekommen. Die Aktion startet heute und geht noch bis zum 26. Oktober. Für das Windows-Tablet Galaxy Book 12 erstattet Samsung 200 Euro zurück, für das kleinere Modell Galaxy Book 10.6 gibt es 150 Euro. Mit dem Galaxy Tab S3 und dem Galaxy Tab S2 9.7 sind auch zwei Android-Geräte Teil der Aktion. Für diese erhalten Käufer jeweils 120 bzw. 100 Euro des Kaufpreises zurück.

Am einfachsten profitieren Kunden, die eines der für den deutschen Markt bestimmten Aktionsgeräte direkt im Online-Shop von Samsung kaufen. Denn hier wird das Cashback direkt vom Preis abgezogen, eine Registrierung ist nicht nötig. Allerdings sind die Preise im Samsung-Shop zumeist höher als bei anderen Händlern, was die Ersparnis minimiert. Ein Beispiel: Die WLAN-Version des Galaxy Tab S3 kostet im Samsung-Shop 679 Euro, andere Händler wie Cyberport und Notebooksbilliger bieten es für 599 Euro an. Das ergibt einen Preisunterschied von satten 80 Euro.

Der Kauf über die klassischen (Online-)Händler ist ebenfalls möglich. Um das Cashback zu erhalten, müssen sich Käufer in diesem Fall bis spätestens 9. November unter mehrwertpaket.com/superdealtablet registrieren und ihren Kaufbeleg einscannen. Laut Samsung wird das Cashback nach gültiger Registrierung in der Regel innerhalb von 45 Werktagen auf das vom Kunden angegebene Bankkonto überwiesen. Eine Barauszahlung oder Übersendung eines Schecks ist ausgeschlossen. Jeder Haushalt kann mit maximal zwei Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen.



Die Aktions-Tablets

Bei der Galaxy-Book-Reihe handelt es sich um Convertibles. An die Windows-10-Geräte lässt sich eine Tastatur anstecken, durch die die Tablets zum Notebook-Ersatz werden. Angeboten werden sie sowohl als WLAN-Version als auch mit LTE sowie mit 12 bzw. 10,6 Zoll großem Display. Angetrieben werden sie von Intel-Prozessoren der siebten Generation.

Zusammen mit den Galaxy Books hat Samsung auf dem Mobile World Congress in diesem Frühjahr auch das Galaxy Tab S3 präsentiert, das mit Android 7.0 läuft und sich per Stylus bedienen lässt. Auch der Vorgänger, das Galaxy Tab S2, ist in der Version mit 9,7 Zoll großem Display im Rahmen der Aktion günstiger zu haben.

Informationen zu den Geräten erhalten Sie im

Update: Weitere Rabatt-Aktion gestartet

Samsung hat eine weitere Aktion gestartet, bei der die Wearables sowie VR-Zubehör im Fokus stehen. Wer bis zum 2. November Samsungs neuen Fitness-Tracker Gear Fit 2, die VR-Brille Gear VR with Controller oder die 360-Grad-Kamera Gear 360 (2017) kauft, erhält einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer von 19 Prozent.

Um den Rabatt zu erhalten, müssen Käufer ihr Gerät bis spätestens 17. November unter mehrwertpaket.com/superdeal-wearables registrieren. Beim Kauf im Online-Shop von Samsung, wird der Rabatt direkt auf den Kaufpreis angerechnet.