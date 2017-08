Samsung mit neuer Cashback-Aktion Samsung wird ab dem 10. August wieder mit einer neuen Cashback-Aktion starten, die unter dem Stichwort "Reisekasse" läuft. Die Abwicklung der Aktion erfolgt durch Markenmehr­wert. Bis zu 120 Euro erhalten die Käufer zurück. Dieses Mal betrifft es die Samsung-Tablets Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 und Galaxy Tab S3.

Für das Tab A 10.1 erhält der Käufer einen Cashback in Höhe von 50 Euro. 100 Euro sind es für das Tab S2 und sogar 120 Euro für das Tab S3. An der Aktion können wie immer nur Käufer teilnehmen, die eines der drei Samsung-Tablets erworben haben, das für den deutschen Markt bestimmt ist (erkennbar an der EAN-Nummer), wie mydealz.de berichtet. Dabei ist es egal, ob das Tablet online oder offline sowie durch einen Mobilfunk­vertrag im Aktionszeitraum erworben wurde. Media Markt hatte in der Vergangenheit den Käufern über den Online-Shop einen Sofort-Rabatt an der Kasse eingeräumt. Auf Grund dessen musste der Kunde sein Gerät nicht mehr für die Cashback-Aktion bei Samsung registrieren. Ob es dieses Mal wieder Fall ist, lässt sich erst ab dem 10. August überprüfen.

Samsung-Cashback: Aktionsbedingungen und Zeitraum

Teilgenommen werden kann im Aktionszeitraum vom 10. bis 26. August 2017. Die Registrierung des Samsung-Tablets muss auf der Aktionsseite samsung.de/reisekasse von Markenmehrwert bis zum 9. September 2017 durchgeführt werden. Wichtig: Der Link zur Aktionsseite geht erst im Laufe des Starttags online. Der Käufer muss außerdem seine persönlichen Daten angeben und den Kaufbeleg hochladen. Voraussetzung für die Teilnahme an der Cashback-Aktion ist ein Alter von mindestens 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland und einer deutschen Bankverbindung. Samsung zufolge erfolgt die Auszahlung des Cashback-Betrags innerhalb von 45 Werktagen nach der Registrierung und wird auf das angegebene Bankkonto überwiesen.

Die Käufer können je Haushalt nur zwei Geräte für die Cashback-Aktion registrieren. Außerdem behält sich Samsung "das Recht vor, den Aktionszeitraum vorzeitig zu verkürzen, wenn das für die Aktion eingeplante Budget erschöpft ist. Bei einer endgültigen Rückabwicklung des Kaufs eines Aktionsgeräts innerhalb von sechs Monaten nach dem Kaufdatum kann Markenmehrwert das bereits bezahlte Cashback zurückverlangen."

Online-Preise für Galaxy Tab A 10.1, Tab S2 und Tab S3

Im Online Handel beginnen die Preise für das Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Wifi-only) bei 189 Euro (inklusive Versandkosten). Für die Version mit LTE-Unterstützung fallen mindestens 244 Euro (inklusive Versandkosten) an. Auch das Samsung Galaxy Tab S2 ist mit oder ohne Mobilfunk-Modul zu haben. In der WLAN-only-Version ist das Tablet ab 349 Euro verfügbar; mindestens 370 Euro muss der Käufer für die Tablet-Variante mit LTE entrichten. Ab 579 Euro ist die WLAN-Version des Samsung Galaxy Tab S3 online erhältlich und die Mobilfunk-Version geht zu einem Preis ab 656 Euro über die virtuelle Ladentheke.

Welche Ausstattung die Samsung-Tablets bieten, erfahren Sie auf dem jeweiligen Datenblatt:

Benötigen Sie Hilfe beim Tablet-Kauf? Dann hilft Ihnen unser Tablet-Kaufratgeber mit wichtigen Tipps. Haben Sie verschiedene Modelle ins Auge gefasst, können Sie diese in unserem Tablet-Vergleich gegenüber stellen.