Samsung Black Weeks: Galaxy Z Flip 5 mit "gratis" 4K-TV

Samsung hat in seinem Online-Shop die "BlackWeeks" gestartet. Kunden haben die Möglich­keit, sich ein Haupt­pro­dukt auszu­suchen und dann eine Zugabe auszu­wählen, für die nichts extra gezahlt werden muss. Wir haben uns ausge­wählte Bundles ange­schaut und geprüft, ob sich diese preis­lich lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de ohne Berück­sich­tigung von Online-Markt­plätzen.

Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Elek­tronik schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise zu einem späteren Zeit­punkt verän­dert sein können. Weitere Details zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Handy-Preis­ver­gleich.

Foldable und TV im Bundle

"Black-Weeks"-Aktion: Samsung-Foldable und Fernseher im Bundle

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de

Ein Bundle, das wir uns anschauen, beinhaltet ein Samsung-Foldable und einen Fern­seher des südko­rea­nischen Herstel­lers. Der Fern­seher ist "kostenlos". Sie zahlen also nur den Preis für das Foldable. Beispiels­weise kann das Samsung Galaxy Z Flip 5 mit 512 GB internem Spei­cher in der Farbe "Graphite" gewählt werden. Der Preis für das Foldable beträgt 1219 Euro. Bei dem Fern­seher handelt es sich um das Modell "55" Crystal UHD 4K AU6979 (2021)". Der Preis ist mit 629 Euro ange­geben. Im Bundle gibt es das Modell aber "umsonst". Es fällt ledig­lich der Preis für das Flip 5 in der genannten Konfi­gura­tion an (Weitere Details zur Aktion lesen Sie in den Akti­ons­bedin­gungen von Samsung).

Der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt: Note­books­bil­liger verkauft das Graphit-farbene Galaxy Z Flip 5 mit 512 GB schon für rund 808 Euro inklu­sive Versand­kosten. Den Fern­seher gibt es beim Händler Alter­nate zum Preis von rund 429 Euro inklu­sive Versand­kosten. Würden Sie beide Geräte separat bei den genannten Händ­lern kaufen, kommen Sie auf einen Gesamt­preis von 1237 Euro. Damit lohnt sich rein rech­nerisch zwar das Bundle-Angebot von Samsung, ein bedeu­tender Unter­schied ist aber nicht auszu­machen.

Sie sollten mit dem Fern­seher auch etwas anfangen können, denn sonst zahlen Sie ordent­lich drauf. Wollen Sie nur das Foldable haben, zahlen Sie dafür nur knapp über 800 Euro abseits des Samsung-Online-Shops.

Details zum Samsung Galaxy Z Flip 5 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Foldable und Smart­watch im Bundle

Ein weiteres Bundle, das wir uns anschauen, vereint das Galaxy Z Fold 5 in der Farbe "Phantom Black" mit 256 GB Spei­cher und die Galaxy Watch 6 in der Farbe "Graphite" in 44 mm (ohne Mobil­funk). Das Bundle kostet 1599 Euro, was dem Preis für das Foldable entspricht. Samsung gibt hier bereits einen redu­zierten Preis an (statt 1899 Euro). Die Uhr ist im Bundle "kostenlos". Kunden sparen also 349 Euro für das Wearable.

Das Foldable in der genannten Konfi­gura­tion gibt es beim Händler Jacob bereits zu einem Preis von rund 1294 Euro inklu­sive Versand­kosten. Die Uhr gibt es beim Händler cool­blue schon zum Preis von 263 Euro inklu­sive Versand­kosten. Würden Sie Foldable und Wearable bei den genannten Händ­lern separat kaufen, zahlen Sie mit 1557 Euro weniger als bei Samsung im Bundle. Sie sehen also: Der Preis­ver­gleich lohnt sich.

Details zum Samsung Galaxy Z Fold 5 lesen Sie in einem ausführ­lichen Erfah­rungs­bericht.

Weitere Bundles: Nicht ohne Preis­check

Neben den genannten Bundles gibt es noch weitere Optionen, beispiels­weise das Galaxy Tab S9 Ultra in Kombi­nation mit den Galaxy Buds2 Pro, mit einem Galaxy A34 5G oder gar mit einer Wasch­maschine. Mag ein Bundle noch so verlo­ckend klingen, lassen Sie sich nicht von vermeint­lichen Erspar­nissen beein­flussen. Oftmals ist die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers ange­geben. Und die ist nur bedingt aussa­gekräftig, weil die Preise für Elek­tronik bereits kurz nach dem Markt­start unter der UVP liegen können.

Wir empfehlen Ihnen daher, immer den Preis­ver­gleich durch­zuführen und nicht blind­lings bei einem wohl­klin­genden Angebot vorschnell auf den Kaufen-Button zu drücken.

