Samsung BlackWeeks: Foldable & Smart-TV im Bundle-Check

Samsung lädt zu einer neuen Shop­ping-Aktion ein. Das Event hört auf den Namen "#BlackWeeks" und läuft grund­sätz­lich bis zum 28. November, 23.59 Uhr. In diesen Rahmen fällt eine Aktion, bei der sich Kunden zwei Akti­ons­geräte aussu­chen können, aber nur eines bezahlen müssen. Diese Aktion, bei der unter anderem die Kombi­nation von zwei Galaxy-Smart­phones und smartem Fern­seher möglich ist, läuft bis zum 24. November, 18.59 Uhr - eben­falls im Samsung Online-Shop.

Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und geprüft, ob sich diese preis­lich lohnen. Bitte beachten Sie, dass wir im nach­fol­genden Preis­ver­gleich über die Such­maschine idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigt haben, die aber unter Umständen güns­tiger sein können als die ange­gebenen Preise. Zu bedenken ist auch, dass sich Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones schnell ändern können, weshalb der Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt gültig ist. Da die Black-Weeks-Aktion noch einige Tage läuft, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich, sollten Sie sich erst zu einem späteren Zeit­punkt für die Ange­bote inter­essieren.

Foldable kaufen, A-Klasse "geschenkt"

Samsung Galaxy Z Fold 4

Wir haben beispiel­haft ein Bundle mit zwei Smart­phones konfi­guriert. Bei den Modellen handelt es sich um das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy A33 5G. Beide Modelle haben wir mit der kleinsten verfüg­baren Spei­cher­kon­figu­ration - 256 GB beim Fold 4 und 128 GB beim Galaxy A33 5G - und den schwarzen Farb­vari­anten ausge­wählt. Samsung gibt als Preise jeweils die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung an. Diese ist aber nur bedingt aussa­gekräftig, weil Markt­preise bereits über­schau­bare Zeit nach dem Verkaufs­start schon darunter liegen können.

Das Galaxy Z Fold 4 wird also mit 1799 Euro berechnet, das Galaxy A33 5G mit 369 Euro. Akti­ons­weise gibt es das güns­tigere Modell "umsonst", sodass sich der Gesamt­preis des Bundles auf 1799 Euro beläuft. Das Foldable gibt es bei anderen Händ­lern wie Galaxus aber schon zum Preis von 1322,42 Euro inklu­sive Versand­kosten. Für das Galaxy A33 5G beläuft sich der güns­tigste Preis laut Vergleich über idealo derzeit auf 291,99 Euro inklu­sive Versand­kosten (Note­books­bil­liger). Würden Sie beide Smart­phones bei den genannten Händ­lern einzeln kaufen, zahlen Sie 1614,41 Euro. Das ist deut­lich weniger als bei Samsungs BlackWeeks-Aktion, weshalb sich das Bundle im Online-Shop des südko­rea­nischen Konzerns nicht lohnt.

Foldable kaufen, 4K-Fern­seher "geschenkt"

Das geprüfte Smart­phone-Bundle (s. oben) lohnt sich preis­lich also nicht. Wir probieren es mit einem smarten Fern­seher vom Typ "50 Zoll Crystal UHD 4K GU50AU7199UXZG". Das Modell wird im Samsung Online-Shop mit einem Preis von 629 Euro ange­geben. Zusammen mit dem Galaxy Z Fold 4 beläuft sich der Gesamt­preis des Bundles auf 1799 Euro, was der UVP für das Smart­phone mit falt­barem Display entspricht.

Wir erin­nern uns: Der aktuell beste Preis für das Galaxy Z Fold 4 beträgt derzeit 1322,42 Euro inklu­sive Versand­kosten (Galaxus). Der Fern­seher ist eben­falls güns­tiger zu bekommen und zwar beim Händler Otto zum Preis von 381,95 Euro inklu­sive Versand­kosten. Würde Sie Foldable und Smart-TV entspre­chend separat kaufen, zahlen Sie 1704,37 Euro. Auch in diesem Fall lohnt sich das Bundle bei Samsung direkt nicht.

Galaxy S22 kaufen, 4K-Fern­seher "geschenkt"

Samsung Galaxy S22

Bild: teltarif.de Nach­fol­gend checken wir ein weiteres Bundle. Wieder nehmen wir den oben genannten Samsung-Fern­seher "50 Zoll Crystal UHD 4K GU50AU7199UXZG" ins Bundle mit auf. Statt des Fold­ables haben wir das Samsung Galaxy S22 mit 256 GB Spei­cher in "Phantom Black" ausge­wählt. Die UVP für das Smart­phone beläuft sich auf 899 Euro. Samsung selbst gibt im Online-Shop bereits einen redu­zierten Preis für das Modell in Höhe von 799 Euro an. An diesem Preis ändert sich auch nichts, wenn der smarte Fern­seher hinzu­gefügt wird, um das Akti­ons­bundle zu komplet­tieren.

Wir erin­nern uns: Der aktuell beste Preis für den Fern­seher laut Vergleichs­portal idealo beträgt 381,95 Euro inklu­sive Versand­kosten (Otto). Das schwarze Galaxy S22 mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität ist beim Händler carbon­phone bereits zu einem Preis von 709 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Kaufen Sie also Handy und Fern­seher separat, zahlen Sie gemäß den aktuell besten Markt­preisen insge­samt 1090,95 Euro. Damit ist das Bundle-Angebot im Samsung Online-Shop deut­lich güns­tiger.

Der Preis­ver­gleich lohnt sich

Weitere Bundle-Möglich­keiten sind unter anderem das Galaxy Z Flip 4 mit einem Samsung-Fern­seher, eine Wasch­maschine mit Galaxy Buds 2 Pro oder aber ein Staub­sauger mit einer Galaxy Watch 5. Beden­kenlos zuschlagen sollten Sie bei keinem der Ange­bote, denn wie die oben beschrie­benen Beispiele teil­weise zeigen, kann es sein, dass sich der Einzel­kauf der Geräte bei anderen Händ­lern durchaus lohnen kann. Das Beispiel-Bundle mit Galaxy S22 und Fern­seher zeigt zwar, dass es sich preis­lich lohnt, Sie müssen mit dem Fern­seher aber auch etwas anfangen können. Sollten Sie es nur auf das Handy im Spezi­ellen abge­sehen haben, ist der Einzel­kauf des Geräts bei einem anderen Händler güns­tiger.

