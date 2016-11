Black Friday: Samsung bietet Smartphones vergünstigt an

Nutzer können sich auf vergünstigte Samsung-Gerät einstellen Nicht nur die großen Online-Händler nutzen den Black Friday zum schnellen Abverkauf von Geräten, immer mehr Technikproduzenten gehen ebenfalls mit speziellen Aktionen in die Offensive. Der koreanische Smartphonehersteller Samsung bildet dabei keine Ausnahme und wird in Kürze eine mehrtägige Aktion anlässlich des Schnäppchen­tages starten, bei der Nutzer beim Kauf neuer Samsung-Handys sparen können. Wir zeigen Ihnen, welche Angebote zu erwarten sind.

Samsung hat per Social Media eine Aktion unter dem Motto #Black Friday angekündigt, die von Donnerstag, 19 Uhr, bis einschließlich kommenden Montag laufen soll. Auf der Grafik sind unter anderem das Galaxy S7 Edge, das Galaxy A3 (2016), das Wearable Gear Fit2 und die 360-Grad-Kamera Gear 360 abgebildet. Während es zu den allermeisten der genannten Geräte noch keine genauen Details zur Höhe des Rabatts gibt, informiert die Webseite blackfridaysale.de über einen Deal zum Galaxy A3 (2016). Laut der Beschreibung wird Samsung am 25. November eine Zwei-zum-Preis-von-einem-Aktion im eigenen Online-Shop veranstalten. Wer sich am Freitag für ein A3 (2016) entscheidet, soll ein zweites Gerät ohne Aufpreis erhalten.

Hat die Samsung-Aktion Schnäppchencharakter?

Ein Blick in den Samsung-Webshop verrät, dass das A3 (2016) aktuell für 279 Euro offeriert wird. Damit liegt Samsungs Online-Shop über dem marktüblichen Preis: So ergab ein Preisvergleich bei der Seite idealo.de, dass Nutzer das Galaxy A3 (2016) bei Online-Händlern schon für um die 210 Euro erwerben können. Würde sich der Nutzer zwei Geräte zulegen, müsste er mit Kosten von etwa 420 Euro rechnen. Durch die Samsung-Aktion zahlen Nutzer nach aktuellem Stand allerdings für zwei Geräte nur 279 Euro. Der Schnäppchencharakter wäre bei einer Ersparnis von über 100 Euro definitiv gegeben.

Doch worauf können sich Nutzer beim Galaxy A3 (2016) einstellen? Das Einsteiger-Smartphone verfügt über eine Quad-Core-Prozessor und 1,5 GB RAM. Das 4,7-Zoll-Display löst mit 720 mal 1280 Pixel auf. Die Größe des Festspeichers beträgt 16 GB, dieser kann per Speicherkarte um bis zu 128 GB erweitert werden. Nutzer können für die Fotografie auf eine Kamera mit 13 Megapixel. Für das Gerät steht ein Update auf Android 6 Marshmallow zur Verfügung. Zu einer möglichen Aktualisierung auf Android 7 gibt es hingegen noch keine Informationen. Ins mobile Internet klinkt sich das Gerät per LTE mit bis zu 150 MBit/s ein, sofern es der Tarif zulässt.

Spannend bleibt zu sehen, welche weiteren Deals der Smartphone­hersteller im Rahmen der #Black Friday an den Start bringen wird. Auf teltarif.de werden wir Sie darüber informieren.