Samsung Bixby: Sprachassistent kopiert die Stimme

Samsungs eigener Sprach­assis­tent auf Galaxy-Geräten hört auf den Namen "Bixby". Jetzt kündigt das Unter­nehmen in seinem globalen News­room Neuig­keiten rund um den smarten Sprach­assis­tenten an.

Es soll darum gehen, "eine intel­ligen­tere Schnitt­stelle zu erstellen, die proaktiv und anpas­sungs­fähig ist und den Menschen mehr Kontrolle über ihr mobiles Erlebnis gibt", sagt YoungJip Kim, Execu­tive Vice Presi­dent und Head des Teams für künst­liche Intel­ligenz in Mobile eXperience Busi­nesses von Samsung Elec­tro­nics.

Eines der neuen Features ist "Bixby Custom Voice". Damit sollen Nutzer ihre Stimme für Bixby-Text­anrufe perso­nali­sieren können. Was es damit genau auf sich hat, lesen Sie nach­fol­gend.

Bixby imitiert jetzt stimmen

Samsungs Sprachassistent heißt "Bixby"

Foto/Logo: Samsung, Montage: teltarif.de

Bixby Custom Voice zielt darauf ab, die Stimme des Nutzers zu "kopieren". Nutzer können laut Anbieter verschie­dene Sätze für Bixby aufnehmen. Anschlie­ßend analy­siert der Sprach­assis­tent die Aufnahmen und erstellt mit Hilfe einer künst­lichen Intel­ligenz (KI) eine Kopie der Stimme. Diese KI-gene­rierte Stimme kann beispiels­weise einge­hende Anrufe beant­worten und soll auch mit anderen Samsung-Apps verfügbar sein. Möglich ist auch die Einstel­lung eines perso­nali­sierten Weck­rufs, die von Bixby gespro­chen wird.

Derzeit ist Bixby Custom Voice aller­dings nur auf Korea­nisch verfügbar und benö­tigt ein unter­stütztes Smart­phone-Modell aus dem Hause Samsung, beispiels­weise ein Galaxy S23, Galaxy S23+ oder ein Galaxy S23 Ultra. Gene­rell heißt es aber, dass es auf Geräten laufen soll, auf denen One UI 5.0 oder höher läuft - also auch die kürz­lich einge­führte Benut­zer­ober­fläche One UI 5.1.

Bixby Text Call wurde mit One UI 5.1 ange­kün­digt. Bislang nur auf Englisch verfügbar, können Nutzer eine Nach­richt per Hand eingeben, die Bixby in Audio umwan­delt und an den Anrufer über­mit­telt.

Weitere Bixby-Features

Bixby soll sich weiterhin besser auf die Bedürf­nisse der Benutzer einstellen können, wie es der Anbieter selbst ausdrückt. Dazu zählt beispiels­weise die Inte­gra­tion in die Gesund­heits-App Samsung Health. So könne Bixby beispiels­weise Musik abspielen, die zu einer bestimmten Übung passt.

Bixby soll lern­fähig bleiben: Folge­fragen besser beant­worten, Kontext verstehen und Wörter verknüpfen, die zuvor in Inter­aktionen mit dem Sprach­assis­tenten verwendet wurden. Gene­rell soll das Update eine verbes­serte Sprach­erken­nung, -verar­bei­tung und -reak­tion von Bixby ermög­lichen. Beispiele sind Befehle wie Timer einstellen, Screen­shot machen oder die Taschen­lampe per Sprach­ein­gabe einschalten.

Die neuen Funk­tionen sollen noch im Februar verfügbar gemacht werden. Der genaue Zeit­punkt könne aber je nach Markt vari­ieren.

Samsung Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra konnten wir bereits testen. Details zu den neuen Flagg­schiffen lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Bericht.