Samsung Galaxy: WLAN Call ohne WLAN-Verbindung

WiFi Calling bietet die Möglich­keit, Mobil­funk­gespräche auch dann zu führen, wenn das Smart­phone keine oder nur eine unzu­rei­chende Verbin­dung zum Handy­netz hat, dafür aber über WLAN mit dem Internet verbunden ist. Die Funk­tion muss vom Smart­phone und vom Mobil­funk-Provider unter­stützt werden. Nutzer bleiben über die WLAN-Verbin­dung unter ihrer Handy­nummer erreichbar und tele­fonieren abge­hend zu den Tarifen, die für Anrufe von Deutsch­land aus gilt. Samsung Galaxy S20 Ultra Datenblatt

OneUI 5

One UI 4.1

Juli-Patch

Mai-Patch

Einige Smart­phone-Hersteller ermög­lichen mitt­ler­weile auch die Nutzung von WiFi Calling, wenn das Handy gar nicht über WLAN mit dem Internet verbunden ist. Voraus­set­zung ist, dass der Kunde die Dual-SIM-Funk­tion seines Mobil­tele­fons nutzt und demnach zwei Mobil­funk­anschlüsse parallel betreibt. Ist eine der beiden SIM-Karten (oder eSIM-Profile) nicht im Netz einge­bucht, so kann für die WLAN-Tele­fonie die Daten­ver­bin­dung des zweiten Mobil­funk­anschlusses genutzt werden.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Grafik: amiganer-fotolia.com, Foto/Montage: teltarif:de, Logos: Anbieter Apple bot "WLAN Call ohne WLAN-Verbin­dung" schon vor drei Jahren an. Hier ist die Nutzung der Funk­tion als "WLAN Call using Cellular Data" im Handy-Display sichtbar. Erste Besitzer von Samsung-Galaxy-Smart­phones entdeckten eine vergleich­bare Funk­tion Anfang 2022, wie sich anhand von Foren­posts in der Samsung Commu­nity zeigt.

Test mit Samsung Galaxy S20 UItra

Wir haben die WLAN-Anrufe ohne WLAN-Verbin­dung mit einem Samsung Galaxy S20 UItra auspro­biert. Das Smart­phone wurde bereits auf Android 13 und One UI 5 aktua­lisiert. Für den Test kamen eine physi­sche SIM-Karte des Telekom-Discoun­ters fraenk und ein eSIM-Profil von o2 zum Einsatz. Über den o2-Anschluss wurde die Daten­ver­bin­dung herge­stellt. Die WLAN-Schnitt­stelle des Smart­phones hatten wir im Rahmen des Tests deak­tiviert.

An einem Ort mit schlechtem Telekom-Empfang zeigte sich am S-Meter auf dem Handy-Display das Symbol für WiFi Calling, obwohl das Smart­phone - wie oben beschrieben - über keine WLAN-Verbin­dung verfügte. Darüber hinaus wurde der Provi­der­name fraenk durch "Backup Calling" ergänzt. Damit umschreibt Samsung, dass als Backup auf die Daten­ver­bin­dung der zweiten SIM-Karte - in unserem Fall also auf das eSIM-Profil von o2 - zurück­gegriffen wird.

Backup Calling über die Datenverbindung der zweiten SIM-Karte

Foto: teltarif.de Die Sprach­qua­lität war bei Test­anrufen nicht von einer herkömm­lichen Mobil­funk- oder WLAN-Call-Verbin­dung zu unter­scheiden. Auch der HD-Voice-Codec stand zur Verfü­gung und der Verbin­dungs­aufbau war sehr schnell. Nicht testen konnten wir, was passiert, wenn sich die Qualität der Daten­ver­bin­dung verschlech­tert, zumal ja fraenk die Tele­fonate wieder direkt im Telekom-Netz vermit­telt, sobald dieses wieder in ausrei­chender Qualität zur Verfü­gung steht.

Funk­tion auf Wunsch abschaltbar

Wer sein Daten­paket nicht für die WLAN Calls über LTE oder 5G opfern möchte, kann das "Backup Calling" auch abschalten. Hierzu wird im Menü Einstel­lungen - Verbin­dungen - SIM-Manager des Smart­phones die Funk­tion "Daten­wechsel und Siche­rungs­anrufe" abge­schaltet. Wie der Menü­punkt vermuten lässt, werden dann aber nicht nur die WLAN-Anrufe über LTE und 5G abge­schaltet. Man verzichtet parallel auch auf den Wechsel zur zweiten SIM-Karte für mobile Daten, wenn der hierfür bevor­zugte Anschluss gerade keine Verbin­dung herstellen kann.

Funktion im Menü abschaltbar

Screenshot: teltarif.de Die "Siche­rungs­anrufe" werden außerdem deak­tiviert, wenn der Anwender gene­rell auf WLAN-Anrufe verzichtet und Tele­fonate nur im Mobil­funk­netz führen möchte. Das lässt sich in den Anruf­ein­stel­lungen konfi­gurieren. Diese sind im "Drei-Punkte-Menü" der Telefon-App des Smart­phones zu finden.

Sinn­voll ist die WLAN-Tele­fonie über das Mobil­funk­netz für Kunden, die auf eine best­mög­liche Erreich­bar­keit Wert legen oder sogar ange­wiesen sind. Der Begriff "Backup Calling" ist aber mögli­cher­weise nicht für alle Inter­essenten verständ­lich. Hier gefällt die von Apple gewählte Bezeich­nung "WLAN Call using Cellular Data" besser, da diese eindeutig darauf hinweist, dass die Anrufe über eine mobile Daten­ver­bin­dung vermit­telt werden.

In einer weiteren Meldung haben wir unter anderem darüber infor­miert, in welchen Fällen WiFi Calling zur Kosten­falle werden kann.