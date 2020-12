Für Sparfüchse: Samsung, Apple, Oppo & Co. im Preisverfall

Wer sich für ein neues Smart­phone inter­essiert und gleich zum Release zuschlägt, zahlt in der Regel den vollen Preis. Die UVPs der Hersteller können je nach Modell aber ganz schön happig sein. Smart­pho­nisten, die sich in Geduld üben, werden mitunter belohnt. Und dafür müssen sie noch nicht einmal lange ausharren, die Vergan­gen­heit hat gezeigt, dass die von den Herstel­lern aufge­rufenen Preise nicht lange einge­halten werden. Insbe­son­dere die Preis­gestal­tung von Android-Smart­phones steht auf wacke­ligen Stelzen, sodass nur wenig später - manchmal sogar nur Wochen - ein teil­weise beträcht­licher Preis­ver­fall zu verzeichnen ist.

Die vergan­genen Wochen mit ihren Black Weeks, Black Fridays, Black Friday Weeks oder Cyber Weeks haben gezeigt, dass die Händler weiter an der Preis­schraube nach unten drehen. Und die Schnäpp­chen­jäger, die vor dem Kauf einen Preis­ver­gleich machen, haben gute Chancen, ordent­liche Summen zu sparen.

Wir haben beliebte Smart­phone-Modelle in den kleinsten verfüg­baren Spei­cher­vari­anten ausge­wählt, und ausge­hend von der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers - geprüft, auf welchem Niveau der aktu­elle Kurs für die Modelle steht. Sind die aktu­ellen Preise höher als an kürz­lichen Ange­bots­tagen, ist davon auszu­gehen, dass es im Zuge mögli­cher Aktionen in der Vorweih­nachts­zeit weitere Rabatte geben könnte und die Chancen gut stehen, dass die zuvor nied­rigeren Preise wieder erreicht werden.

Im Preis­ver­gleich haben wir Market­place-Ange­bote, die unter Umständen güns­tiger ausfallen als die von uns genannten Preise nicht berück­sich­tigt.

Samsung Galaxy S10(+)

Das Samsung Galaxy S10 (l.) und das Galaxy S10+

Foto: teltarif.de Samsung ist der erfolg­reichste Smart­pho­neher­steller. Der südko­rea­nische Konzern hat ein großes Port­folio in allen Smart­pho­neklassen zu bieten, was zu einer enormen Markt­prä­senz führt. Samsungs Smart­phones sind jedoch nicht beson­ders preis­stabil, sodass nur kurze Zeit später nach der Einfüh­rung eines neuen Modells schon erste Händler die Preise purzeln lassen. Wir haben die UVPs beliebter Samsung-Modelle mit aktu­ellen Preisen vergli­chen, woran sich gut erkennen lässt, wie steil die Rabatt­kurve abfällt.

Die Premium-Modelle von Samsung sind zum Markt­start alles andere als billig. Warten lohnt sich aus zwei Gründen: Zum einen der ange­spro­chene Preis­ver­fall und zum anderen stehen die Prognosen gut, dass der Hersteller die Modelle auch noch lange mit wich­tigen Updates versorgt. Die im vergan­genen Jahr veröf­fent­lichten Geräte Samsung Galaxy S10 und Galaxy S10+ kosteten mit 128 GB Spei­cher 899 bezie­hungs­weise 999 Euro. Das klei­nere Modell ist derzeit zum Preis von rund 509 Euro (inklu­sive Versand­kosten) zu bekommen, das Galaxy S10+ für knapp 585 Euro (inklu­sive Versand­kosten). Das sind im Vergleich zur UVP attrak­tive Erspar­nisse.

An Ange­bots­tagen im November waren beide Modelle zeit­weise zu 444 Euro bezie­hungs­weise 499 Euro zu bekommen.

Samsung Galaxy Note 10(+)

Das Note 10(+) in Aura Black und das Note 10 (r.) in Aura Glow

Bild: teltarif.de Die Note-10-Serie entstammt aus dem glei­chen Jahr wie die S10-Serie. Schnäpp­chen zum Markt­start: Fehl­anzeige. Schnäpp­chen-Prognose: Ziem­lich gut. Für das Galaxy Note 10 mit 256 GB Spei­cher veran­schlagte Samsung 949 Euro, für das Galaxy Note 10+ mit glei­chem internen Spei­cher 1099 Euro. So viel möchte nicht jeder ausgeben. Der Preis für das Galaxy Note 10 liegt derzeit bei rund 604 Euro (inklu­sive Versand­kosten), für das Galaxy Note 10+ sind es rund 688 Euro (inklu­sive Versand­kosten).

Sechs Wochen nach dem Markt­start im September 2019 konnten Käufer bereits über 100 Euro auf das Galaxy Note 10 sparen. Vor knapp drei Monaten rutschte der Preis für das Galaxy Note 10 auf knapp 600 Euro. Der aktu­elle Preis für das Galaxy Note 10+ ist bereits auf einem guten Niveau. Es könnte sich trotzdem lohnen, auf ein mögli­ches Angebot zu hoffen, nicht selten werden Modelle einer Serie zeit­gleich zu redu­zierten Preisen ange­boten.

Samsung Galaxy A51

Das Galaxy A51 in voller Pracht

Bild: Samsung Das Samsung Galaxy A51 hat mitt­ler­weile gut ein Jahr auf dem Buckel, ist aber nach wie vor ein sehr beliebtes Modell. Zum Start kostete das Smart­phone mit 128 GB Spei­cher 369 Euro, aktu­eller Preis: rund 219 Euro. Der Händler mobilcom-debitel hatte das Smart­phone in der Vergan­gen­heit immer mal wieder als "Preis­kra­cher" offe­riert, zuletzt im Oktober zum Preis von rund 247 Euro, was vor rund zwei Monaten bereits zu den güns­tigsten gehörte. Der derzei­tige Preis ist also schon sehr gut. Sollte der Preis in der Vorweih­nachts­zeit weiter fallen, gehen wir aber nicht davon aus, dass er plötz­lich weit unter 200 Euro rutschen könnte.

Samsung Note 10 Lite und Galaxy S10 Lite

Die beiden Lite-Versionen der Premium-Reihen erschienen Anfang des Jahres. Sowohl Galaxy Note 10 Lite als auch Galaxy S10 Lite werden mit 128 GB Spei­cher ange­boten, Preis­vor­stel­lung des Herstel­lers: 599 Euro bezie­hungs­weise 649 Euro. Ange­sichts der UVP von S10, Note 10 und Co. güns­tiger, aufgrund deren Preis­ver­falls aber mit vermin­derter Attrak­tivität.

Auch die beiden Lites sind im Preis gefallen, was sie wieder in den Fokus bringt. Das Galaxy Note 10 Lite ist derzeit für 327 Euro erhält­lich, das Galaxy S10 Lite zu einem Preis von rund 463 Euro (inklu­sive Versand­kosten). Der Preis für das Galaxy Note 10 Lite ist unserer Meinung nach bereits sehr gut.

